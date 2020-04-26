面板價格續走跌 偏光板漲勢恐收斂

新冠肺炎 (COVID-19) 影響全球顯示器產業，加上東京奧運等運動賽事延期舉辦，讓面板廠再度面臨供過於求、價格低迷情況，連帶偏光板價格也有壓，雖然日前傳出偏光板供需吃緊，價格可望上調 3-5%，但在面板價格壓抑下，偏光板漲勢恐將持續收斂。

受疫情衝擊，第 1 季全球偏光片稼動率低，加上中國各地封城，拉長物流運輸時程，原物料庫存轉趨吃緊，導致 3、4 月偏光片整體供需緊張，日前中國偏光片廠三利譜傳將調整第 2 季偏光板價格，平均漲幅 3-5%，讓台廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW) 也可望跟進。

但業者指出，整體偏光板供需確實因日本、韓國疫情影響呈現吃緊狀態，但仍需與客戶進一步商討價格，若面板價格持續走跌，偏光板能上漲的空間將相對有限。

觀察近期面板價格，根據市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 預測，因區域產能、實體零售店面停擺，衝擊廠商面板採購需求下滑，4 月主流液晶電視面板價格皆終止漲勢轉呈現下跌趨勢，預期 5 月各尺寸價格仍將下跌 2-5 美元，市場人士認為，面板價格續跌，不利偏光板廠上調價格，恐無法如預期漲價 3-5%。

另一方面，肺炎疫情也影響偏光板供需，市調機構 Omdia 表示，今年偏光板供不應求狀況恐將延續，雖然短期偏光片需求受疫情降溫，但包含三利譜、盛波新產線規劃皆往後遞延，仍不利供需失衡狀況緩解，而第 1 季韓廠 LG Chem 也宣布關閉兩條寬幅 2300mm 產線，轉開出 2500mm 超寬幅偏光板產線，昆山誠奇美 2500mm 同樣加入投產，都牽動全球偏光板市場供需。