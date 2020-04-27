好地段不怕疫情 北市百貨商圈小宅熱銷50%

疫情來襲、地段佳的小宅建案還是有不錯佳績。位於台北市忠孝復興站旁的「統創緻」鄰近 SOGO、微風廣場以及未來鑽石塔的百貨燙金地段，產品規劃 12 至 26 坪小宅，訴求出租、工作室等多功能商務效益，成交價格落在 140 至 150 萬元、符合市場期待，吸引不少金融、電子、經營、傳產台商等置產客群搶進，傳已熱銷 50％。

自 2020 第二季以來、正義國宅都更改建案 「Diamond Tower」宣布規劃 150 坪豪宅與百貨商場後，便帶動區域小案單價 150 萬起跳、大案上看 200 萬元行情；包括 「BR4」、「統創緻」、「潤泰敦峰」等 5 件預售、新成屋建案陸續登場，小案小宅、大案豪宅趨勢基本定調，成為台北市推案集中的一級戰區。

慕樺建築行銷專案經理李崴廷分析，看好區域的核心價值與交通轉運機能， Diamond Tower 百貨商城傳出未來新光將進駐，富邦懷生大樓案也將成為 1000 億的 5G 新創產業基地，讓區內百貨、捷運、商務機能重新洗牌，更吸引置產客選擇投資房地產作為保值、甚至是增值標的。

「統創緻」距離忠孝復興捷運站步行 2 分鐘，基地面積 77 坪，未來將打造地上 15 層樓建築大樓，以都會時尚的雙層精品外觀作為號召，單層規劃 5 戶住宅，坪數 12 坪至 16 坪，1 房住宅，總價 1600 至 2300 萬元，最大可合併 3 戶成為 3 房。

「統創緻」 住宅導入義大利 Cesar、日本 TOTO 衛浴、德國 CASO 雙溫控儲酒櫃、德國 BOSCH 蒸烤爐、瑞典 Electrolux 全崁式上下門冰箱等，推出首付 8% 結構工程 0 付款。李崴廷，不少客戶商務人士、2 代置產看好可以規劃工作室的彈性用途，一次買下 2 戶、整層作為會議室使用，就是看好後續增值潛力與高投資報酬率。