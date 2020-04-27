都會區女力崛起 北市單身「宅女」是宅男的1.4倍

都會區單身女性逐漸成買房主力，根據內政部最新資料顯示，全台未婚且擁 1 戶以上不動產的「宅男宅女」共計 54.8 萬人，其中雙北及台中單身「宅」女多於「宅」男，台北市宅女數更是宅男的 1.4 倍。

內政部統計顯示，六都以新北市未婚的「宅」男女最多，共計 12.6 萬人，其中女性約 6.4 萬人，男性約 6.3 萬人；台北市則是單身族群中，擁屋女性高於男性最多的區域，單身女共 4.9 萬人，高於男性的 3.5 萬人。此外，高雄市、台南市與桃園市，都是男性多於女性，台中市則是女性多於男性。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單身購屋在都會區相對常見，尤其是在高度都會區的雙北市更多；通常單身購屋都偏向通勤方便的地段，如捷運站周邊小宅等等。

他進一步分析，上一波房市榮景時，市場曾興起一波存房風潮，理財比較保守的女性認為有間房子比較可靠，加上小宅總價不高，與其長期付房租不如自己買一間，等到以後年長時有間房子可以遮風避雨，因此有能力的都會男女性購屋也越來越常見。而單身女性購屋通常則更重視居住安全性，另外有管理的社區也會是購屋偏好的產品。