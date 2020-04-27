延遲的兩會 4/29將公布中國全國人大會議何時舉行

周日 (27 日) 中國第 13 屆人大常委會第 17 次會議在北京登場，會中一如預期，審議今年中國「兩會」之一，就是第 13 屆中國全國人大第 3 次會議的召開時間。這次中國全國人大常委會議將一直進行到 4 月 29 日，預期當天將會公布全國人大會議舉行確切時程。

根據中國多年以來慣例，全國「兩會」都在 3 月初登場，一般會有 5000 名代表前赴北京人民大會堂參與會議。中國若依上述規劃舉辦全國「兩會」，意味中共高層認為新冠肺炎疫情的事態已經回到常軌。

中國的「兩會」會期長達近兩周，會議期間，將公布今年中國 GDP 成長目標、聽取國務院總理的政府工作報告，審查國務院前一年度經濟和社會發展計劃執行情況，及新一年的計劃草案。

同時，國防支出預算和其他重要的政策決定，也將一同在會議期間討論。此外，這也是中國共產黨宣布重大政策和人事變動的時間點，對中國政局發展舉足輕重。但今年由於肺炎疫情爆發而延後召開，也是中國改革開放後首次。

英媒曾指出，中國已是全球第二大經濟體，兩會已不再單純屬於中國國內事務，對全球政經變化都有巨大的影響力。受到美中貿易戰、新冠肺炎肆虐，全球均關注中國今年經濟成長目標的設定。市場可從內容解讀未來總體與產業政策走向，及是否繼續實行積極的財政政策和穩健的貨幣政策等，進而改變手中投資配置比重。