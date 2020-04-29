中國「兩會」時程定案 5月21日及22日

周三 (29 日) 中國第十三屆全國人大常委會表決通過中國全國人大第三次會議召開時間，確定將於 5 月 22 日在北京召開。而中國全國政協第十三屆三次會議則是已確定於 5 月 21 日召開。

分析師指出，兩會舉行對 A 股有極為重要的影響力，首先是兩會會提供新一波的政策方向，這將是今年法人資金配置的重要參考方向。

另外，兩會中提出的相關產業發展，以及政策目標重點，都是接下來 A 股市場受關注之處，也是投資訊息的重要來源。

第三則是今年兩會時程較過去晚，在召開期間企業財報已全數揭露完畢，業績差的個股早已反應在價格上，因此市場資金可更聚焦在產業政策發展上。

根據統計數據顯示，在兩會召開前後，A 股表現大多正面。過去 20 年中，兩會召開前一個月，上證綜指收紅的有 17 次，比重高達 85%。至於兩會結束後一個月，上證綜指出現上揚的也有 15 次，比重為 75%。

中國全國人大第三次會議原本訂在 3 月 5 日召開，但受到新冠肺炎疫情影響，中國人大常委會議決定延後召開此會議。

自 1954 年第 1 屆中國全國人大第 1 次會議以來，兩會曾 4 次延期召開，但因公衛事件而改期則屬罕見。

兩會成立初期，曾因反右運動和文革運動多次改期，分別是 1957 年、1959 年、1962 年、1963 年。而根據中國現行法律，沒有規定兩會的具體舉行日期，因此日期的決定是由中國全國人大常委會與政協全國委員會決定。