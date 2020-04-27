OANDA本週外匯市場看點（2020年4月27日〜5月1日）

上週貨幣對強弱

上週從貨幣對強弱圖表看，雖然整體貨幣對走勢疲軟，但是澳元兌美元、日元、美元相對強勢，英鎊、歐元、瑞士法郎等歐洲貨幣則相對疲軟。本週美國日本中央銀行預計發布貨幣政策的信息，可能方向感會形成。

(資料來源: OANDA)

本週關注事件

日本、美國、歐洲的貨幣政策

本週，重點將放在日本，美國和歐洲的中央銀行宣布貨幣政策上。聯邦公開市場委員會（FOMC）提前更改了政策，預計此次會議將只是一次微調，預計歐洲央行和日本央行將實施進一步寬鬆政策。

所有這些都在某種程度上被預知，如果在預期範圍之內，則不會造成重大混亂，但是在宣布之後以及總裁會議期間，將有可能立即變得不穩定。另外，根據內容，可能會對貨幣的強弱產生重大影響，因此有必要關注發布的內容和價格走勢。

主要貨幣與美元的走勢

USDJPY

上週美元兌日元持續在 107.30-108.10 區間內小幅推移。從 OANDA 持倉圖表看，從上週開始在 106.90-108.10 附近形成很多持倉位，出現擺脫這個區間的跡象，多空一方的止損會增加，可能會出現方向感。

由於價格在逐漸收縮，均衡被打破的話，可能會出現大幅波動，因此需要耐心的觀察行情走勢的方向。

(資料來源: OANDA)

EURUSD

上週歐元兌美元持倉在上漲受阻的情況推移，在週末出現了反彈。從 OANDA 持倉圖表看，由於下跌影響，持有賬面損失的買入持倉持倉增多，週末出現反彈，持有賬面賣出持倉也增加，價格突破高位，需要小心這些賣出持倉的止損可能會進一步推動上漲趨勢。

(資料來源: OANDA)

GBPUSD

英鎊兌美元在上週開盤階段持續上漲受阻的推移，此後出現了回調的情況。從 OANDA 持倉圖表看，由於近期反彈影響，持有賬面損失的賣出持倉也增加，反彈趨勢持續的話，同歐元兌美元一樣，要小心這些賣出的止損平倉。

(資料來源: OANDA)

AUDUSD

澳元兌美元從上週開盤階段持續上漲受阻推移，在後半段走強，高位價格也出現了上漲。從 OANDA 持倉圖表看，持有賬面損失的賣出持倉增加，反彈持續的話，這些持倉的止損買入可能會增加。

從日線圖看，價格突破高位線及近期阻力位 0.645 位置，從技術分析上看走勢可能會轉變，並且止損也可能增加，因此關注多空雙方的攻防。

(資料來源: OANDA)

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

此文章僅供參考，非專業投資建議，也非證券買賣的解決方案。文中觀點來源於作者，與 OANDA（安達）及其子公司，員工和管理人員沒有必然聯繫。槓桿交易具有高風險，並非適合所有人，若操作不當，您可能會損失存入的所有資金。

