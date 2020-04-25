〈紐約匯市〉美元創4月來最大單週漲幅 歐盟紓困措施存歧見 歐元先跌後漲 

週五 (24 日) 美元結束連四天來漲幅，美元指數下跌 0.27%，至 100.265，本週美元創下自 4 月初以來最大單週漲幅，歐盟領袖週四 (23 日) 召開視訊疫情高峰會，同意成立規模至少 1 兆歐元的紓困基金，然而各國在資金發放方式上仍存在歧見，週五美元兌歐元走軟。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

美元本週的漲勢得益於 WTI 原油期貨的歷史性下跌，這首次駛入負值區域，隨著油價企穩，週五美元避險情緒逐漸減弱。

石油相關貨幣本週似乎定會以虧損結束。本週挪威克朗匯率下跌約 3%，墨西哥披索下跌約 6%。

歐元在週五早盤時段走弱，歐元兌美元一度下跌 0.4%，至一個月低點 1.07275 美元，而歐元兌日圓匯率則跌至三年低點 115.55 日圓。

週五歐元兌美元匯率上漲 0.42%，至 1.0821 美元。一週以來，美元兌歐元仍上漲約 0.7%，為三週來最大漲幅，然而歐元仍未觸及週四高點 1.0846，因為市場期望歐盟會議設立的紓困基金能有具體結果。

歐元兌美元 (圖片: INVESTING)

倫敦 Brown Brothers Harriman 銀行外匯分析師 Ilan Solot 表示，歐盟疫情會議只有討論基本面，沒能為市場帶來樂觀的驚喜，這對歐元構成壓力。

Action Economics 全球貨幣分析董事 Ronald Simpson 在報告中指出，連續四個交易日跌至低點後，歐元兌美元在週末空頭補單的推動下上漲。

儘管歐盟領導人盼藉這 1 兆歐元的應急基金，振興被新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蹂躪的歐洲經濟，但在基金規模、紓困方式等問題上存有很深歧見，可能還要花上數月時間才能達成共識。

法國總統馬克宏 (Emmanuel Macron) 表示，歐盟各國政府在如何發放該基金上仍存在分歧，他們爭論著是該通過贈款，還是以發放貸款的方式來提供資金。

多倫多劍橋全球支付分析師 Karl Schamotta 指出：「歐元的反彈，就像是希望勝過經驗，歐洲領導人再次令市場失望，他們未能就共同紓困基金達成具體協議。」

「這意味著歐元區經濟在復甦的競爭過程中，可能會落後於美國。」 Karl Schamotta 說道

歐洲央行總裁拉加德 Christine Lagarde 週五在疫情高峰會上警告，新冠肺炎給義大利和西班牙造成的打擊，遠比德國嚴重，若歐盟 27 國領導人未能及時果斷採取疫情應對措施，歐盟今年經濟可能萎縮多達 15%。

英鎊兌美元當日上漲 0.21%，來到 1.2368 美元，儘管英國 3 月份零售銷售額寫下有史以來最慘跌幅，萎縮近 5%，服飾和大多數非日常必需商品銷量暴跌，使新冠肺炎封鎖措施，導致食品類的銷售量激增，攀升 10.4%。

澳幣和紐幣雙雙下跌約 0.2%，紐幣維持在 60 美分以下，報 0.5996 美元，澳幣維持在 0.6359 美元，低於阻力位在 0.64 美元附近。

美國 3 月份的耐久品訂單數據表現不佳，以及萎靡的德國商業信心，均無法改善投資人情緒，估計全球經濟復甦期將緩慢而零散。

新興市場中，巴西雷亞爾兌美元在週四跌至歷史新低後，依然承壓。美元兌盧布保持穩定，俄羅斯央行於週五 (24 日) 召開利率會議，並宣佈調降基準利率 50 個基點，至 5.5%，以對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情、及國際油價重挫對於俄羅斯經濟所造成的衝擊。

截至週六 (25 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.265。-0.27%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0825 美元。-0.46%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2368 美元。+0.21%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6395 美元。+0.41%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4099 加幣。+0.20%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.48 日圓。- 0.09%