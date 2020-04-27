隆達與家電大廠合作開發UVC LED應用 已進入實測階段

LED 廠隆達 (3698-TW) UVC LED 應用搶攻防疫商機，已有隨身殺菌相關產品開始出貨，家電大廠也找上門，雙方共同開發應用在空氣清淨機、掃地機器人等白色家電的高階產品；VCSEL 的 3D 臉部辨識應用也已送樣，未來可能用在汽車防打瞌睡系統上。

隆達目前 Mini LED 背光應用產品包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，除 Mini LED 背光外，也已有 Mini RGB 顯示器產品陸續出貨。去年新推出的 Mini LED 新技術 I-Mini Blue 背光燈板，繼先前導入電競面板應用後，也導入國內電競筆電大廠的創作者系列高階新品，並已量產上市。

隆達今年第 1 季起已陸續出貨 Mini LED 背光產品，預估今年 Mini LED 相關產品將占背光產品營收比重 1 成，Mini LED 對整體營收的貢獻將達 5-7%。Micro LED 目前則還在研發階段。

近來 UVC LED 市場詢問度大增，先前傳出已有歐美與大中華區一線家電品牌大廠，找上隆達供應白色家電產品，不過，隆達表示，隨身殺菌相關產品已開始出貨，但應用在空氣清淨機、掃地機器人等高階產品，還在與家電大廠合作開發中，雖已完成開發，但還在實測階段，量產時間點還不確定。

至於 VCSEL 技術方面，3D 臉部辨識相關應用還在送樣中，未來可能應用在汽車防打瞌睡系統等，但因與車用相關，驗證測試時間較長。

隆達先前預估，今年包括 Mini LED 背光、RGB 顯示器，及 VCSEL 等光電半導體元件等新事業，在終端應用陸續放量下，營收占比可望拉升至 2 成以上。

隆達第 1 季營收 16.79 億元，季減 19.3%，年減 22.6%。去年營收 90.5 億元，年減 18.5%；稅後虧損 3.1 億元，每股虧損 0.61 元。