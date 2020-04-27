〈鋼聯營運展望〉4/1起倍數調高代處理費用+鋅價止穩 有助Q2轉盈

鋼聯 (6581-TW) 今年每股虧損 0.04 元，為上市以來首度單季虧損，公司也啟動機制因應，自 4 月 1 日起調高集塵灰代處理費用，由每公噸 1500 元調高到 4600 元，同時也一併調高污染土壤處理費用，從每公噸 6000 元調高為 7000 元，漲幅 16%，如加上國際鋅價走穩，將有助鋼聯第 2 季轉盈。

鋼聯營收主要來源是鋼鐵業集塵灰代處理費用，及出售製程提煉的氧化鋅產品，首季營運虧損是受害氧化鋅產品，由於去年下半年國際鋅價走跌，影響售價與獲利；國際鋅價每噸由 1 月的 2330 美元下滑到 4 月的 1890 美元，今年首季鋅報價每噸 2100 美元，去年同期 2800 美元，價格下滑 25%。

鋼聯今天 2020 年首季營收為 2.49 億元，年減 35.8%，毛利率 19.69%，年減 33.97 個百分點，稅後稅後虧損 461 萬元，較去年同期由盈轉虧損，每股純損 0.04 元，也為鋼聯上市掛牌以來首度出現單季營運的虧損。

鋼聯今年將逐步邁向多元化成長動能，配合政策在彰濱工業區建置大型陸域風力發電機，預計上半年完成環評程序後進行規劃銷售綠電。

鋼聯與子公司台鋼資源將配合政府政策計畫，在廠內建置大型陸域風力發電機開發綠能銷售綠電，期盼上半年完成環評程序後規劃。

鋼聯 100% 轉投資的台鋼去年 11 月完成建廠開始進行試運轉，目前進展順利，預計 3 月起逐步拉高產能貢獻營收。台鋼與下游廠商也陸續完成供料簽約，配合試營運期間供應級配粒料進行試用，鋼聯旋轉窯爐碴也已陸續轉交台鋼進行再利用，不僅可將處理費轉為台鋼營收，更有助降低鋼聯集團營運成本。

台鋼兩座再生粒料專用預拌混凝土廠也預計 6 月完工投產，將有助進一步增加非結構混凝土產品銷售。鋼聯為加速台鋼營運量能，並去化煉鋼廠 60 萬噸庫存，提出設置第 4、5 座蒸壓釜產線擴充計畫，今年 1 月完成簽約並將在年底完成設置，將可進一步拉高台鋼爐碴處理量能 40%，預期將可降低成本與貢獻營收。