〈新冠肺炎疫情〉台灣連二日零確診 陳時中：國內6月疫情有可能告一段落

中央流行疫情指揮中心今 (27) 日宣布，國內連續 2 天新冠肺炎 (COVID-19) 零確診，台灣已 15 天未出現本土病例，立委關注疫情是否會在 6 月底前告一段落，衛福部長陳時中表示，有這個可能性，不過，若進入秋冬後疫苗仍無效，不排除又將再次面對疫情捲土重來。

陳時中今天前往立法院財委會，進行專案報告並備質詢。針對國內疫情出現趨緩跡象，疫情指揮中心是否將放寬現行防疫措施，陳時中表示，各方面措施都在研議中，不管是三階段整備方案，或未來情勢有改進的話，也要根據相關科學證據做一些放寬的準備。

陳時中說明，近來因相關科學證據上有一些混亂，有復陽的病例，或有抗體時是不是有免疫性、免疫性能否存久，接下來對疫苗的評估也是非常重要的事，指揮中心會根據科學、實際上社區發展的情況來做研判。

台灣連續 15 天本土零確診，國民黨立委曾銘宗詢問，在沒有突發的情形之下，疫情是否能在 6 月底前告一段落？對此，陳時中表示，這個時間點確實是有可能的，不過，即使國內疫情趨緩，但全球疫情不太可能在 6 月底就結束。

至於疫情是否會在秋冬捲土重來？陳時中說明，要看 WHO 的抗體無用論，在科學上是否獲得驗證，若抗體沒辦法產生一定的效果，將會對疫苗研發產生影響，如果疫苗無效，那麼疫情在秋冬時再來一次是必然的。

曾銘宗追問，若疫情還有變數，社交距離措施是否要繼續？陳時中回應，社交距離可能需要常態化，尤其現在疫苗研發讓大家的期待值稍微變低，可能要等到治療的藥物研發出來且穩定，這需要很清楚的科學驗證。

