〈觀察〉疫情中斷需求、全力拚紓困 銀行獲利三大支柱搖搖欲墜

為給予市場挹注更多資金即時雨，行政院籌組金融國家隊，擴大紓困力道，繼利率迫降減碼後，再加碼免除指定貸款免收手續費，加上疫情不確定因素干擾股市，讓銀行獲利三大支柱搖搖欲墜，今年上半年獲利恐難逃衰退命運。

事實上，觀察今年第 1 季金控獲利表現不難窺見端倪，3 月獲利受疫情、股災等因素衝擊，15 家金控獲利較前月大減 6 成，首季獲利與去年同期相比勉強持平，金控高層認為，在疫情發酵、擴大紓困效應下，上半年獲利衰退機率頗高，而首當其衝就是靠金融股存股的股民，明年股利收入將因此縮水。

在政策驅使下，公股銀行今年首季幾乎埋首於紓困業務，不但要比核貸數量、核貸率也要盡可能加快，根據財政部統計，目前公股銀承作紓困案件共 13868 件、核貸金額也突破 2200 億元，6 成以上紓困業務幾乎由公股銀行包辦。

但紓困案件做的多，卻不見得能提高淨利息收益，受疫情拖累、全球央行接力降息，銀行利差持續下探，加上紓困貸款超低利率，扣除資金成本後幾乎無利可圖，「更何況這些紓困貸款還不保證以後能如期回收」。

在手續費部分，在金管會出手整頓利變型保單效應下，壽險業保費收入已經進入「保費懸崖」，加上全球股災頻傳重挫投資人信心，銀行今年財富管理業績慘澹，現在就連企金放款手續費將因紓困貸款免手收縮水，今年手續費恐將面臨下滑命運。

去年銀行在股債多頭挹注下，繳出漂亮的財務操作成績單，彌補利息、手續費收入成長停滯的困境，去年 15 家上市金控獲利合計共 3500 億元，不僅較去年同期增加近 2 成，更創下歷史新高表現相當亮眼。

但今年初受新冠肺炎疫情爆發衝擊，全球陸續祭出封鎖國境防堵疫情蔓延，讓我第 2 季出口衰退幾乎已成定局，在產業鏈斷鏈、需求萎縮，讓銀行放款業務面臨巨大挑戰，現在又為了配合紓困政策被迫做賠錢的放款業務，加上股市陷入空頭危機，支撐銀行獲利的利息、手續費與金融交易三大支柱正面臨搖搖欲墜的危機。