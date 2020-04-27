蔡明彰分析師觀點：追單效應領先聯發科站上季線的IC設計

今天報告的主題是「追單效應領先聯發科站上季線的 IC 設計」。

禮拜一的台股大漲超過 200 點，表面上是國際股市上漲的原因，大家都在期待歐美在 5 月份重啟經濟，但實際的理由是內資軋外資，外資這一波從頭到尾都是台股的反指標。

3 月 19 日 8,523 點的低點以來，到 4 月 27 日，外資仍然賣超了台股 611 億元，但內資的指標，投信卻買超了 233 億元，進一步在 3 月份台股大跌的時候，定時定額持續扣款，加上官股行庫、政府基金、壽險公司、勞動基金委外代操，這些內資都提供了龐大的資金動能，在這樣的情況之下，防疫要超前部署，股市就超前反應。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，所以現在第一季的財報已經不是重點，第二季的財測才是焦點，第二季迎來了今年全球需求最弱的一季，企業的獲利能力最差的一季，但是股市恐怕已經提前反映了大家最憂慮的一些利空，包括了負油價、製造業及服務業 PMI 的大幅下滑，各國第二季 GDP 的慘淡數字。

我們就舉大陸的 A 股，武漢封城 2 月 4 日跌到了 2,685 點的低點，上證指數後來反彈了 14％，但是到了大陸復工 3 月 23 日的低點 2,656 點以來到目前，只有反彈 7％，為什麼 A 股這一次的反彈，不如 2 月的反彈呢？

就是因為歐美的封城，整個需求不見了，沒有訂單。再過來，講美國股市，現在正在密集公告第一季財報，S&P 500 第一季獲利將會年減 14％，但更勁爆的利空在第二季，估計將會大幅減少 32％。

萬寶投顧蔡明彰分析師強調，但是這些都告訴我們，第二季才是重點，所以股市的反彈在未來，尤其在第一季財報完全公佈之後，進入了 6 月，恐怕全球股市會更加震盪，關鍵點在明星科技股業績，是不是影響市場的情緒。

今年美國權值比較大的科技股，蘋果只有跌 4％，亞馬遜跟微軟更是受惠了居家辦公，分別漲 30％、11％。

但回來看其他的股市，有一句話，「牛市講故事、熊市找黑馬」。剛才提到了 A 股這波反彈力道不強，因為國外沒有訂單，所以回來炒作自己的內需消費，在高端是貴州茅台，去年的年報優於預期，今年營收估計還可以成長一成。在低端的消費是涪陵榨菜，因為終端的需求旺，第一季的財報優於預期。

貴州茅台跟涪陵榨菜分別代表高低端的中國內需消費，最近的股價都改寫了歷史新高，但是客觀地來說，現在的台股並不是多頭市場，所以講故事，訴求題材，要注意到是不是投機的過渡，像 Mini LED、蘋果 5G 的 iPad Pro 是延到了明年上市，所以它的運用面在今年還看不到實際的獲利。

當然，大陸的 5G 基礎建設還會推動，有利光通訊的產業，但最近漲的股票，都過於投機了。

真正的黑馬是在疫情當中改變了人們的生活習慣，尤其追單效應，最具代表性的是任天堂的 Switch，其實 Switch 在 2017 年已經上市了，但今年是受惠動物森友會，這款的遊戲軟體帶動了 Switch 的硬體銷售。3 月 20 日動物森友會上市，日本 3 天內就賣了 188 萬套，寫下了銷售的新紀錄，這是一個典型軟體帶動硬體的例子，其中，旺宏 (2337-TW) 受惠動物森友會的遊戲卡匣、記憶體，獲得追單 5 成，所以最近的股價走勢相當強勁。

同樣的追單，在產業最上游的 IC 設計更加的明顯，包括了 WiFi 6 的瑞昱 (2379-TW)、立積(4968-TW) 都有追單。NB 的急單，觸控晶片義隆(2458-TW)、電源管理晶片致新(8081-TW)、任天堂的影像感測晶片原相(3227-TW)、高速運算 HPC 世芯 - KY(3661-TW)、這幾檔股價最近都領先了聯發科，站上了季線。

聯發科在法說會前夕，禮拜一大漲將近 7％，站上了季線，但是剛才這些追單的 IC 設計更是領先，其中，瑞昱、致新、義隆本益比較低，在 15 倍以下，同時殖利率也大於 4％，有高殖利率的優點。但是，論今年的獲利成長性，立積跟世芯 - KY 有成長超過 40％的實力，是比較高的成長。

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