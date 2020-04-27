印度撤僑班機先飛韓再返台 首批30名台人一律集中檢疫

東南亞地區新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，疫情指揮中心今 (27) 日證實，除了 5 月 4 日華航 (2610-TW) 專機將載回滯留印度的國人，明 (28) 日首批 30 名台灣人會先搭乘韓航的班機飛抵韓國，29 日再轉乘長榮 (2618-TW) 航班返台，須遵守集中檢疫相關規定。

副指揮官陳宗彥表示，針對滯留印度的台灣人，目前外交部正在協處搭機回台，其他鄰近國家包括馬爾地夫等也會一併納入協助。第一批 30 位國人明天將先搭乘韓航撤僑專機抵達韓國，再轉搭長榮航空的班機回台，預計 29 日飛抵國門。

第二批印度撤僑在外交部與駐印度代表處安排下，與台商組織協商後，決定租用華航專機，於 5 月 4 日晚間 7 點，在印度新德里搭載南亞台商與台僑返台，截至 26 日，已經有 143 人登記搭乘。

印度從 3 月 25 日起全國封鎖，但因疫情未緩解，封鎖令再延長到 5 月 3 日，當地航班、交通持續停擺，許多住在加爾各答、孟買等城市的台灣人受限交通無法前往新德里，因而放棄搭乘專機。

陳宗彥指出，印度當地台商與外館仍在與華航進行細節上的協議，但由於是空機前往載運國人，因此，票價將根據搭乘人數的多寡來分攤。

陳宗彥表示，印度實際疫情恐怕比通報世衛組織 (WHO) 來得嚴重一些，指揮中心要放大來看，因此，從印度返國的台僑、台胞們，仍須比照湖北台商，遵守集中檢疫相關規定，目前集中檢疫場所、設備都已備妥。