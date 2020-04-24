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〈新冠肺炎疫情〉敦睦艦隊確診再增1例至30例 指揮中心成立病毒篩檢支援平台

鉅亨網編輯陳于晴
疫情指揮中心今 (24) 日公布敦睦艦隊再新增 1 例新冠肺炎病例，目前累計達 30 人確診。(圖：擷自疾管署直播)
疫情指揮中心今 (24) 日公布敦睦艦隊再新增 1 例新冠肺炎病例，目前累計達 30 人確診。(圖：擷自疾管署直播)
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疫情指揮中心今 (24) 日公布敦睦艦隊再新增 1 例新冠肺炎 (COVID-19) 病例，為 30 多歲男性軍人，目前累計達 30 人確診。此外，指揮中心宣布成立病毒篩檢及分析技術支援平台，邀請學、研、醫單位的感染症及臨床檢驗專家組成諮詢委員會，並提供各界研發所需檢體應用。

指揮中心指出，國內產、學、研各界積極開發檢測試劑、疫苗與治療藥物，為加速推動並鏈結預防、診斷、治療、追蹤等醫護產品的研發，因此建置「新型冠狀病毒篩檢及分析技術支援平台」。

指揮中心表示，這個技術支援平台整合國內生物安全三級實驗室 (BSL-3 實驗室) 的專業能量，提供病毒液測試、仿檢體測試、檢體測試、病毒融斑抑制實驗等服務，各界研發所需檢體應用，可於線上登錄提出申請。

指揮中心說明，經檢驗、疫苗、藥物三個專責小組進行技術評估通過後，將由諮詢委員會審議，截至 20 日止，已經接獲 19 件申請案，涵蓋了檢驗試劑、疫苗、藥物等，這個技術支援平台可望加速後續產品或技術的研發進程。

我國目前確診新冠病毒病例累計達 428 例，針對今天新增的敦睦艦隊個案，指揮官陳時中指出，案 428 於 18 日至集中檢疫所隔離採檢，一採結果陰性，22 日出現嗅覺異常、流鼻水、鼻塞等症狀，23 日再次採檢並後送就醫，於今日確診。

陳時中表示，本起群聚事件截至目前共 30 人確診，衛生單位現已掌握接觸者共 1843 人，其中 530 人為居家隔離對象，已採檢 125 人，91 人為陰性，其餘檢驗中；1313 人為自主健康管理對象。