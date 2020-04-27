防疫情進入二波高峰 強生：解除封鎖為時尚早

經過為期三週的治療及靜養後，英國首相強生 (Boris Johnson) 週一 (27 日) 復工後表示，為防止英國進入第二波感染高峰期，不會立刻解除封鎖措施。

強生對於盡快解除封鎖的緊迫性表示理解，但他警告目前英國正處在大量風險之下，放寬措施仍為時尚早，建議暫時維持封鎖以避免二波感染高峰。英國預計 5 月 7 日再度針對封鎖措施進行審查。

「我知道這個決定很艱難，我想讓經濟盡快恢復發展，但我拒絕放棄英國人民的所有努力和犧牲，或是冒著第二波疫情大規模爆發的危險。」強生稱道。

不過，他承諾在何時以及如何解除封鎖的決定上將維持透明，且政府將會盡快做出決定。

因確定感染新冠肺炎 (COVID-19)，強生此前已在醫院住院一週、郊區住處靜養兩週，終於在今 (27) 日重返工作崗位，外界普遍預期強生政府將在本週宣布放寬疫情封鎖措施。

不過，英國《每日電訊報》(The Daily Telegraph) 週日報導，強生曾和內閣討論「修改」封鎖而非解除封鎖措施的想法，並強調即使工作場所和學校逐步重新開放，限制仍會以某種形式存在。

對於疫情造成經濟損害的擔憂，導致執政黨內部已越來越多的聲音呼籲盡快取消封鎖措施。根據國際貨幣基金 (IMF) 最新預期，英國經濟將在 2020 年萎縮 6.5%。

約翰霍普金斯大學數據統計，截至週一英國累計確診數為 15.4 萬例，死亡 20795 例，疫情直追西班牙、義大利、法國和德國等歐洲國家，不過目前義大利、西班牙和德國皆逐步解除國內封鎖措施，允許部份小型商店、製造及建築業重新開業。