英國智庫：英國經濟將需要3年時間才能從疫情中復甦

新冠肺炎疫情持續延燒,對歐洲國家帶來嚴重衝擊,英國地區確診病例超過 15 萬例,死亡病例超過 2 萬例。英國智庫安永統計俱樂部 (EY Item Club) 表示,英國經濟恐怕將需要 3 年的時間才能從疫情的影響中完全恢復過來。

EY Item Club 表示,自從在整個英國實行封鎖措施以來的一個月,經濟活動與發展大幅停擺,2020 年幾乎一半的消費者支出都面臨延遲或完全丟失的風險。消費者支出又是英國近幾年來經濟成長的主要動力。隨著就業和經濟成長受到的損害不斷加劇,英國經濟恐怕要到 2023 年才能恢復到去年年底的水平。

該機構預期,英國 GDP 將在 2020 年下跌 6.8%,然後在 2021 年恢復正成長 4.5%,主因是疫情過後企業將試圖彌補損失的時間和消費者再次增加支出。

該預測假設,英國部份封鎖限制從 5 月份開始放寬,控制措施也在 6 月份進一步放寬,Item Club 認為,隨著人們被允許再次旅行並到商店消費,需求將會反彈使經濟在今年晚些時候受益。

Item Club 首席經濟顧問 Howard Archer 表示,政府支持企業和挽回就業機會的措施將產生重大的積極影響,對於限制疫情對經濟的潛在長期損害絕對至關重要。

英國王家文藝學會 (Royal Society for the encouragement of Arts) 的報告則表示,在英國部分地區,有三分之一的工作因疫情而處於危險之中。該會表示,由於英國和其他主要經濟體實施了廣泛的封鎖措施,預期英國第二季 GDP 將下跌約 13%,失業率可能達到 6.8%,高於疫情爆發前的 4%。