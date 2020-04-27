南六3月純益年增55% EPS 1.39元 Q2不看淡

南六 (6504-TW) 今 (27) 日公布 3 月自結單月稅後純益為 1.01 億元，年增率 55.2%，每股純益 1.39 元，法人估首季每股純益將達 2.3 元以上，第 2 季營運也不看淡。

南六以熱風熱壓、水針不織布及其濕紙巾、保養面膜、手術衣及婦嬰衛生產品表層應用為主力，宣示跨入生醫科技後，以萃取和醫療等醫材產品為開發重點，將成未來 10 年發展重心。

南六 3 月營收 6.99 億元，創新高，月增 72.95%，年增 24.42%，第 1 季營收 15.68 億元，季減 8.4%，年減 2.44%。

南六 3 月手術衣用不織布產能滿載，在中國平湖廠復工、高雄燕巢新廠通過日系客戶驗證後，第 2 季起開始交貨，估今年營運可望逐季走高。

政府協助口罩業者建立 60 條口罩生產設備，預計生產數量增至 1500 萬片，南六已完成口罩用前後撥水層及親水層不織布生產線的開發，在台加入口罩用不織布生產供應鏈，同時，目前廠區內也設置 4 部口罩生產設備。

南六去年每股純益 7.25 元，董事會已通過，每股擬配 4.5 元現金股利，將提交 5 月 29 日召開的股東會議決。