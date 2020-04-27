〈聯電法說〉Q2營收估季增 毛利率上看20% 挑戰逾3年新高

晶圓代工廠聯電 (2330-TW) 今 (27) 日召開法說，估本季產能利用率將提升至 94-96%，電腦周邊與終端產品庫存回補支撐，加上 28 奈米貢獻度提升、8 吋產能持續滿載，晶圓出貨量、產品平均單價 (ASP) 估各季增 1-2%，毛利率約 20%，可望挑戰逾 3 年半新高。

不過，聯電也指出，下半年受疫情帶來的不確定因素影響，客戶砍單仍是不可避免。

聯電第 1 季產能利用率由上季的 92%，微幅提高至 93%，聯電預估，第 2 季晶圓出貨量將季增 1-2%，受惠產品組合改變，加上 28 奈米比重攀升，平均銷售價格 (以美元計價) 估季增 1-2%，毛利率約 20%，產能利用率將持續提升至 94-96%。

聯電總經理簡山傑表示，儘管新冠肺炎疫情導致不確定性升高，但受到電腦周邊與終端市場消費性電子產品庫存回補支撐，就現階段的預期來看，晶片需求略微上升，將持續關注市場動態，也為上半年許多客戶 28 奈米設計定案數量增加做好準備。

聯電首季 8 吋產能持續吃緊，展望本季，簡山傑表示，受面板驅動 IC、電源管理 IC 與微控制器 (MCU) 需求驅動，8 吋產能將維持滿載。

聯電 28 奈米需求從第 1 季開始回溫，簡山傑表示，本季在無線通訊、CMOS 影像感測器及 AMOLED 驅動 IC 需求帶動下，28 奈米營收貢獻將持續提升，且客戶新品專案仍持續進行中，目前未看到需求有所改變，雖然受肺炎疫情影響，後市展望有不確定因素存在，但目前仍樂觀看待。

聯電財務長劉啟東預期，在 28 奈米貢獻度提升下，將有助於推升本季雙率成長，而 8 吋稼動率持續滿載、產品組合改變等，也是有利因素。

對於後市展望，聯電表示，由於 COVID-19 疫情因素，下半年展望仍有不確定性，相對保守看待，客戶端也可能面臨庫存調整情況，他並認為，客戶砍單是無可避免的。