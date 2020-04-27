〈永大展望〉房地產下半年強勢反彈 全年營收、獲利將優於去年

電梯大廠永大 (1507-TW) 董事長許作名今 (27) 日表示，中國政府積極布局基礎建設，自第 2 季開始房市已逐步回溫，估下半年可望強勢反彈，並帶動電梯需求成長；台灣電梯市場則每年以 3-5% 成長率，預期集團今年營收、獲利可望優於去年。

許作名表示，今年展望樂觀，加上去年營收、獲利同步成長，為激勵員工士氣，在疫情嚴峻強況下，今年 4 月仍啟動加薪案，平均調漲幅度 5%。

中國市場方面，許作名指出，今年初受新冠肺炎疫情影響，加上工作天數少，營收幾乎趨於零，不過 4 月開始復工率已超過 9 成，每月電梯出貨台數超過 1000 台，已達往年營運水準。

許作名表示，中國從美中貿易戰到新冠肺炎疫情，農業、服務業等都受到重擊，因此政府單位加速基礎建設，預期下半年將逐步發酵，房地產也可望回升，預期中國市場第 2 季有機會損益兩平，目標全年出貨台數與訂單量年增 2 成、轉虧為盈，市占率重返第 8 名。

台灣市場部分，許作名表示，由於國內疫情控制得宜，首季營收仍年增 5%，不過建商推案速度較預期趨緩，也將轉往爭取公宅、商業大樓等訂單，此外，去年接單量年增雙位數，將在今、明兩年發酵。