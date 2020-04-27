全球經濟下行風險高 華新集團股利配發趨保守

新冠肺炎全球擴散，下半年消費端如同迷霧，華新集團 PCB 相關公司相繼決議的股利都轉趨保守，瀚宇博 (5469-TW) 去年每股純益 6.05 元，擬配發 1.8 元股利，盈餘配發率 31.4%，精成 (6191-TW) 去年每股純益 2.01 元，擬配發現金 0.5 元，精星 (8183-TW) 去年每股純益 1.35 元，擬配發 0.45 元現金。

另外，軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 最大法人股東為瀚宇博，嘉聯益去年每股純益 0.9 元，擬配發 0.2 元股票股利及 0.05 元現金，合計 0.25 元，配發同樣偏謹慎。嘉聯益 2019 年稅後純益 4.11 億元，年減 48.68%，每股純益為 0.9 元，今年首季營收 26.87 億元，年減 25.77%，連兩季營收年衰退。

在疫情擴散下，下半年經濟下行風險高，雖然第 2 季略見復工整備、在家工作需求急單，但受限疫情，各廠生產仍受限制，PCB 廠為持盈保泰維持今年成長，各家多選擇保留現金在手。

瀚宇博 2019 年稅後純益 28.17 億元創高，年增 70.42%，每股純益 6.05 元，今 (27) 日董事會決議，擬對去年盈餘每股配發 1.8 元現金股利，盈餘配發率 31.4%。

瀚宇博董事會已通過，將辦理 3.7 億元現增案並已除權，預計 5 月底完成繳款，在現增股股東也能參與去年盈餘分配情況下，每股配發的現金股利將遭稀釋約 7%，等於每股配發股利約 1.67 元，。