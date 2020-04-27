〈5月報稅季來了〉提高居家報稅便利性 五種報稅方法免出門一樣能報稅

5 月報稅季倒數計時，為提高網路報稅便利性，賦稅署表示，今年網路申報除過去常見的 4 種申報方式外，將導入內政部的台灣行動身分辨識服務 (TAIWAN FidO) 服務，透過自然人憑證綁定手機會平板裝置，透過指紋或臉部生物辨識方式完成註冊，就能透過行動裝置上網進行身分認證，完成所得稅資料查調與網路報稅等。

受新冠肺炎疫情影響，財政部今年鼓勵民眾在家用網路報稅，納稅義務人除可透過健保卡、電子憑證、自然人憑證與戶口名簿戶號申報外，今年還新增台灣行動身分辨識服務 (TAIWAN FidO)，共有 5 種網路申報方式，不用特地跑國稅局報稅。

而選擇到國稅局申報的民眾，即日起進入國稅局或地方稅捐稽徵機關，必須測量體溫並配戴口罩，如果連續兩次體溫達發燒或不配戴口罩，不得進入。

根據財政部估算，今年約有 620 萬到 630 萬戶必須報稅，為避免民眾一窩蜂跑到國稅局、稅捐稽徵機關申報，財政部日前行文指揮中心請准，將比照郵局、銀行規定，進入國稅局一律要量體溫、戴口罩。

賦稅署署長李慶華表示，日前已洽詢指揮中心並獲得回覆，民眾到國稅局報稅，不論在室外區或室內區申報，一律都要配戴口罩否則無法入內；換言之，如果拒不配合者，可根據傳染病防治法，可開罰 3000 元以上、15000 元以下，原則上仍會以柔性勸導為主，呼籲民眾配合防疫。

李慶華說，報稅期間不論戶內外的申報區，都要配合指揮中心防疫指示，維持室外 1 公尺、室內 1.5 公尺的社交距離，並落實測量體溫、酒精消毒。