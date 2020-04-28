〈財報〉恩智浦Q1營收合於市場預期  盤後股價大漲3.8%

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 週一 (27 日) 於美股盤後公布 Q1 財報，淨虧損 2100 萬美元，然而營收 20.21 億美元合於市場預期，激勵盤後股價大漲 3.8%。

恩智浦週一 (27 日) 上漲 2.86% 以每股 97.13 美元作收，而在盤後公布財報後，恩智浦股價再漲 3.87% 至每股 100.89 美元。

恩智浦股價 (圖片: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 20.21 億美元，年減 3%，遜於去年同期的 20.9 億美元，合於市場預期的 20.2 億美元

EPS 報每股虧損 8 美分，略遜於去年同期的虧損 7 美分

淨虧損報 2100 萬美元

毛利報 9.97 億美元，年減 7%

毛利率報 49.3%

營業利益報 6800 萬美元，年增 26%

營業利益率報 3.4%

營運現金流報 5.1 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

EPS 報 2.04 美元

毛利報 10.47 億美元，年減 5%

毛利率報 51.8%

營業利益報 5.02 億美元，年減 10%

營業利益率報 24.8%

自由現金流報 3.7 億美元

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 9.94 億美元，年減 4%

工業與物聯網業務報 3.76 億美元，年增 2%

移動通訊業務報 2.47 億美元，年增 2%

網通基礎建設業務報 4.04 億美元，年減 10%

公司財測與展望：

恩智浦執行長 Richard Clemmer 在財報聲明中表示，恩智浦本季營收和 4 月 7 日的財測展望一致，不過營收年減 3%；營業利益年減 10%，反映出新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對業務的衝擊。

執行長表示:「在這段社會動盪時期，恩智浦主要關注的是全體團隊的健康安全，確保能為客戶和合作夥伴提供最大的支持。

「在這充滿挑戰的環境下，我們對於公司團隊適應能力和參與度相當自豪，我們與直接和分銷夥伴共同努力，以準確預測客戶需求，特別是在全球汽車和工業市場中」

「儘管面臨不確定性，但恩智浦具有強大的財務實力、產品組合和客戶參與度，可以在當前不可預測的環境中迅速崛起。」

恩智浦 2019 年全年營收接近 89 億美元，幾乎與英飛凌並列第十位。恩智浦去年的營收比 2018 年低 6%。

恩智浦 Q1 透過股票回購和股息，向股東返還 4.6 億美元。恩智浦 Q1 回購 290 萬股股票，總成本為 3.55 億美元，並支付了 1.05 億美元的現金股利。

去年 5 月底恩智浦斥資 17.6 億美元收購晶片公司 Marvell 的 Wi-Fi 和藍牙晶片組合業務部門，透過此一收購，有望增加恩智浦在物聯網的優勢，推動其終端市場物聯網、汽車和通訊基礎設施需求。

2020 Q2 財測關鍵數據：

營收為 17 億美元至 19 億美元區間，分析師預期為 18.4 億美元

毛利為 7.68 億美元至 9 億美元區間

毛利率為 45.2% 至 47.4% 區間

營業虧損約為 2.37 億美元至 1.15 億美元

今年以來，恩智浦股價已下跌 24%，而歐洲半導體股票的綜合指數則下跌 7.9%，表現不佳的部分原因是其汽車工業受疫情衝擊所致。

在過去 12 個月中恩智浦股價下跌近 1%，在今年 2 月 12 日觸及一年來高點 137.83 美元。