NVIDIA正式完成Mellanox收購 以強化資料中心業務

NVIDIA(NVDA-US) 週一 (27 日) 宣布已完成對以色列伺服器晶片廠 Mellanox(MLNX-US) 的收購，成交價 70 億美元，以強化其資料中心的產品。

這筆交易在 2019 年 3 月 11 日首次宣布，隨後展開長達 1 年的審查，先後經過了美國、歐盟、墨西哥等地監管機構批准，近日得到中國監管總局有條件放行，並在 11 天後達成交易。

簽署時，這是以色列史上第二大科技併購案，僅次於英特爾於 2017 年以 140 億美元收購自駕車公司 Mobileye。這筆交易將全數以現金支付。

NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳表示，人工智慧 (AI) 和資料科學正在重塑運算和資料中心架構。借助 Mellanox，全新的 NVIDIA 將擁有從 AI 運算到連網的端到端 (end-to-end) 技術、從處理器到軟體的完整產品，以及可大規模擴展下一代資料中心的能力。

Mellanox 成立於 1999 年，總部設在美國加州聖塔克拉拉、以色列 Yokneam，是伺服器及儲存端對端連接解決方案的領先供應商，2010 年底曾收購著名 Infiniband 交換機廠商 Voltaire，從而提升全面的資料中心市場能力。

本月初，Mellanox 發布 2020 年第一季創紀錄的營收和營業利潤。全季營收達到 4.287 億美元，比 2019 年第一季增長了 40.5%。

NVIDIA 預計，本次收購將立即提高 NVIDIA 的非 GAAP 毛利率、非 GAAP 每股純益和自由現金流，包括與 NVIDIA 最近發行的 50 億美元債券相關的增量利息支出。

Mellanox 的創辦人兼執行長 Eyal Waldman 表示，這次收購是文化、科技和野心的強大互補。