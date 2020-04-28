〈財報〉Adidas Q1淨利暴跌超過90% 估Q2銷售額下滑40%

德國運動用品大廠愛迪達 (Adidas) 週一 (27 日) 公布 Q1 財報，淨利暴跌 90% 以上，銷售額下滑 19%。因疫情衝擊，全球近四分之三的愛迪達門市仍關閉，預估第二季銷售額將下滑 40%。

財報關鍵數據：

淨利報 2600 萬歐元，年減 96%，遜於去年同期的 6.32 億歐元；

EPS 報 0.13 歐元，年減 96%；

淨銷售額報 47.5 億歐元，年減 19%；

營業利益報 6500 萬歐元，年減 93%；

毛利率 49.3%，年減 4.2%。

Adidas 週一 (27 日) 表示，由於全球 70% 的門市關閉，Q1 淨銷售額較去年同期下滑 19%，至 47.5 億歐元；第一季度淨利為 2600 萬歐元，較去年同期下滑 96%，由於還不確定門市會關閉多長時間，因此無法提供全年展望。

公司執行長 Kasper Rorsted 表示，第一季度的前兩個月一切正常，3 月中旬開始出現戲劇性的暴跌。

儘管線上銷售增長 35%，但仍難以抵銷大中華地區、南韓、日本和歐洲實體店面因為防疫關閉後造成的虧損。

展望第二季度，Adidas 認為疫情衝擊將持續影響銷售，且 Q2 銷售跌幅可能比第一季度更為顯著，他預估第二季度銷售額將下滑 40% 以上。

執行長表示，儘管疫情下買氣低迷，但全球對健康和健身的關注度提高，體育用品在中期仍將蓬勃發展，他說道：「人們已經被關在家中 6、8 週，甚至 10 週之久，一旦解除禁令出門，個人運動將快速增長。」

Adidas 目前聚焦於中國市場復甦的速度，3 月份中國零售門市、電子商務均有顯著成長，而本季度電子商務增長 35%，3 月份全球電子商務增長 55%，他們預估中國 4 月份銷售持續恢復增長。