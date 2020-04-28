上年度日本乘用車全球生產年減7.6% 後續展望看衰

《日本經濟新聞》週二 (28 日) 報導，日本的 8 家乘用車製造商，在週二 (28 日) 公布了 2019 年度 (2019 年 4 月至 2020 年 3 月) 的全球新車生產台數，共年減 7.6% 至 2634 萬 2023 輛。

在新冠肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，除了速霸陸 (7270-JP) 出現增長外，其他 7 家車廠皆遜於前年度表現。還有今年 4 月之後也有多家車廠預定停工，業績所受衝擊，也很可能更加擴大。

速霸陸是 2019 年度唯一全球生產出現增長的日本乘用車製造廠 (圖片：AFP)

8 家車廠的國外生產年減 10% 至 1730 萬 5299 輛，日本國內生產年減 2% 至 903 萬 6794 輛。

日本汽車業龍頭的豐田汽車 (7203-JP)，2019 年度在全球共生產了 874 萬 698 輛汽車。日本國內生產年增 2.8% 至 330 萬輛，國外生產年減 5% 至 543 萬輛。該集團在事隔 2 年後，新車生產首度出現衰退。

減少幅度最大的是日產汽車 (7201-JP)，年減 14.5% 至 458 萬 2074 輛。日本國內小型車「Note」減產等緣故，出現了嚴重影響。這也是日產連續 2 年在新車生產出現衰退。

本田汽車 (7267-JP) 則是在 2019 年度超越日產，以 484 萬輛的成績小贏日產的 479 萬輛。這也是自 2009 年度以來，兩家公司名次首度出現反轉。

若以 2020 年 3 月份的單月表現來看，新車生產年減 26% 至 185 萬 1662 輛。本田在中國武漢的工廠雖然有局部復工，但該公司在中國的新車生產報年減 69.4%，台數只停留在 4.4 萬輛。

還有歐美國家在新冠肺炎的影響下，許多國家在今年 3 月實施了嚴格的外出禁令。日產在英、美兩國的生產台數，各出現年減 45.8% 及 47.4% 的現象。

歐美地區自從 3、4 月起，全球主要車廠都幾乎停工。豐田決定自 5 月起，北美工廠將重新復工，但是要恢復過去水準仍需要一段時間。如果肺炎疫情不見改善，4 月之後的生產表現仍可能持續衰退。