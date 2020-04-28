防二度感染潮！川普發布病毒檢測指南

美國總統川普週一 (27 日) 發布兩項新冠肺炎 (COVID-19) 病毒檢測文件，幫助各州提高病毒檢測能力，好在經濟重啟之餘，保護美國民眾免受二度感染潮侵襲。

隨著川普的 5 月 1 日復工目標逼近，川普 27 日於白宮玫瑰園召開疫情記者會，公布最新的病毒檢測指南，交代各州如何安全地重啟經濟，並將病毒檢測計畫的執行和責任留予各州。

川普在記者會上表示：「我們正在部署聯邦政府的全部權利和力量，幫助各州解決此一災難」

白宮在上週發布的《再次開放美國》指南中，再追加兩份病毒檢測文件，分別是「病毒檢測總覽」(testing overview) 和「病毒檢測藍圖」(testing blueprint)。

「病毒檢測總覽」中明列聯邦政府為提高病毒檢測能力設立的 8 階段計畫，文件中指出政府已經完成該計畫的前 7 個階段，根據白宮的說法，最後一階段是與聯邦政府官員進行協調，以「支持與快速響應病毒檢測計劃」。

「病毒檢測總覽」文件中８階段計畫 (圖片: CNBC)

另一份「病毒檢測藍圖」文件，描述各州、聯邦政府和私營部門之間的合作夥伴關係，好讓各州分攤聯邦政府資助、設置和執行新冠肺炎檢測的責任。

《華爾街日報》此前曾報導，川普將於週一宣布，聯邦政府準備發送足夠的病毒檢測材料給所有 50 州，且每月將篩檢各州至少 2% 的人口。

記者會召開前，川普曾表示，該項計畫旨在擴大病毒檢測範圍，特別是在非裔美國人和西班牙社區。

重覆並廣泛的針對高風險族群進行病毒測試，是經濟重啟的基石，儘管美國多個州已經在本週陸續解除居家避疫禁令，但由於缺乏檢測工具，許多企業、機構雇主仍不願重新營業。

川普上週在推特表示，病毒檢測的工作應該是各州政府責任，而非聯邦政府。週一白宮的新文件，突顯出川普希望限縮聯邦政府的測試能力，儘管他們一再提及要與各州「合作」。

專家警告說，流感季節正要開始時，這種病毒很可能會持續到整個秋冬季。

川普要求的每月篩檢各州至少 2% 人口目標將是一重大突破 - 到目前為止，根據 Covid Tracking Project 的數據，美國僅有大約 1.6% 的人口接受病毒檢測。

然而，一些專家表示，美國每天需要進行近 2000 萬至 3000 萬次測試，才能使經濟恢復正常。

根據約翰 · 霍普金斯大學的數據，美國確診病例為全球第一高，目前最新已確診病例 97.29 萬例，至少 55,118 死亡病例。