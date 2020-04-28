【馮冠華專欄】美股造好 港股或再借勢挾空屠熊

4 月 28 日推介 - 龍源電力（916）

推介原因及策略：公司在昨天收盤後公佈的季績不俗，純利按年上升約 6%，主要受惠於風電收入增長，抵消了火電的倒退。內地電力及再生能源電力公司股價極度低殘，以龍源為例，其每股淨值比只有 0.56 倍，屬嚴重偏低。筆者認同電力股長綫吸引力一般，極其量只可憧憬私有化來反映本身應有價值。但由於低迷的股價，短綫亦會有一點上升空間，建議現價進場，上望 $4。

1）上日港股市況總結：恆指週一高開高走，指數以全日低位 24031 點開出，上升 200 點，之後升幅曾擴大至 488 點，高見 24319 點，最終以 24280 點收盤，上升 449 點。成交金額按日上升約 5% 至 871 億。港股通南向維持淨流入，金額回升至約港幣 8 億。滬深股通北向也是淨流入，金額則上升至約人民幣 39 億。藍籌 48 升 2 跌。

板塊方面，燃氣、教育、乳業、內房、本地地產、內銀、生物科技及內地電力等多個板塊表現較好。做空比率下降至 12.3%。牛熊證街貨最新比例為 29:71，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 16:84。重貨區方面，熊證上移至 24700-24749，牛證則不變在 23400-23449。恆指夜期報 24399 點，上升 130 點，高水 119 點。港股 ADR 上升 60 點，相當於恆指 24340 點。

簡評：筆者對昨天恆指的大升有點愕然，十天線的 24107 亦輕易升破。上升的理由，當然勉強可說是道指期貨及 A 股造好所帶動；但在比例上，恆指的上升幅度卻有點超標，更別論油價在亞洲盤時段下瀉逾 10% 這負面因素。由於成交金額明顯未有配合升勢，強勢可能只是在今天四月期指結算前的挾空屠熊操作（恆指昨天又升至熊證重貨區的 24300-24349）；但其他指標均頗不俗，包括藍籌升多跌少、多個板塊造好、不見有輪換賣出的板塊，甚至連上週因集資活動而走弱的 3 隻軟件及科技股，與及龍頭的 ATM 等也全部回升，做空比率更回落至一個月的新低！筆者昨天早報曾指恆指仍在大型上落區 23500-24600 徘徊，昨天港股的氣勢，會否延續而令小弟再跌眼鏡？又是拭目以待了。

執筆時近午夜，六月紐約期油又大跌近 3 成，原因是全球最大石油 ETF 美國石油基金（USO）宣布，將手上所有 6 月期油平掉，並轉倉至更遠期合約。由於這應是一次過的轉倉活動，市場自然有不錯的容忍度，所以道指卻不跌反升近 300 點，恐慌指數更大跌近 9%，黃金亦有回軟而債息回升，感覺上是市場暫時對油價放在一旁，而在下注疫情到了拐點般。再看即時恆指夜期的反應，升幅只約 60 點，莫非又是港股先行，預示美股造好這近日常見的畫面？注意今天港股通南向關閉，成交或偏少下更利衍生工具操作，不排除在今天期指結算日，恆指在上午即出現假突破，上衝 24700 點再屠熊的可能性。畢竟筆者對今天中午公佈季績的滙豐（5）甚有戒心，小心今天下午的走勢。若讀者相信這推斷，可考慮在 24700 點以上，先行作點獲利平盤操作。

2）資金持續流入本港，港匯再觸及 7.75 的強方兌換保證水平。金管局昨天在香港交易時段沽出 23.25 億港元，相當於 3 億美元，令本港銀行體系結餘於 29 日增加至 740 億港元。是次為金管局月內第 5 度向市場承接港元買盤，合共接 13 億美元，共向市場注入 100.36 億港元。（經濟日報）

3）美股上日市況總結 ：美股三大指數造好，當中道指上升 359 點或 1.51%，標指及納指則分別上升 1.47% 及 1.11%。十年期債息回升至 0.664%。美滙指數回落至 100.05。六月紐約期油急跌至 12.78 美元。恐慌指數 VIX 下跌 7.35% 至 33.29，黃金回落至 1723.8 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：匯豐（5） 今天中午公布業績，績前至少 4 間券商下調盈利預測或目標價，以反映撥備急增及收入動力減弱。綜合券商預測，滙豐首季預期信貸損失按年大增兩倍，將拖累季度稅前溢利急挫 41% 至 36.7 億美元。

睿見教育（06068）公布，截至今年 2 月底止，6 個月盈利 2.67 億元（人民幣，下同），按年增長 38.11%，每股盈利 12.65 分；派中期息 5.7 分。另外，宇華教育 (06169) 公布，截至今年 2 月底止，中期盈利 1723.3 萬元(人民幣．下同)，按年挫 94.78%，若撇除一次過的金融項目虧損，經調整的盈利則按年上升約 45%。公司宣佈派中期息每股 8.2 港仙。

新世界發展（00017）宣布，董事會建議按每 4 股已發行現有股份合併為 1 股合併股份。目前現有股份每手買賣單位為 1000 股，股份合併生效後，每手買賣單位仍為 1000 股。目前預期今年 6 月 23 日生效。董事會相信，股份合併將對股份的買賣價格作出相應的向上調整，並將使合併股份的投資對更廣泛的機構及專業投資者而言更具吸引力，以優化股東基礎。

5）新股訊息（信報）：馬來西亞樓宇建造承包商 Rimbaco（01953）將於今天掛牌，其暗盤收報 0.61 元，較招股價 0.4 元，升 0.21 元或 52.5%。

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