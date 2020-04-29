【馮冠華專欄】陰謀論看仍有挾空屠熊誘因

4 月 29 日 - 長假在即，變數太多，今天不作推介。

1）上日港股市況總結：恆指週二反覆造好。指數以 24401 點開出，上升 121 點，之後升幅曾因上證下挫而全數蒸發並倒跌 163 點，低見 24117 點；及後上證探底回升，恆指又重回升軌，最多曾上升 303 點，高見 24583 點，最終以 24576 點收盤，上升 296 點。成交金額按日下跌約 1% 至 861 億。港股通南向關閉。滬深股通北向維持淨流入，但金額則下降至約人民幣 10 億。藍籌 44 升 5 跌 1 持平。

板塊方面，教育、中資券商、中資金融、內房、內航、本地零售及半導體表現較好。做空比率回升至 15.2%。牛熊證街貨最新比例為 26:74，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 9:91。重貨區方面，熊證上移至 25000-25049，之前的 24700-24749 也有不少數量，牛證則不變在 23400-23449。恆指夜期報 24549 點，下跌 26 點，低水 27 點。港股 ADR 下跌的 102 點，相當於恆指 24473 點。

簡評：恆指昨天的高低高走勢，明顯是受到上證早段的急跌影響，而筆者預期的屠熊則沒有發生；及後上證 2800 點失而復得下，恆指也重拾升軌，整體氣氛算是不俗。在港股通南下資金缺席下，成交金額雖然按日接近持平，但以北水日均成交量佔大市約兩成的紀錄推斷，昨天的升市算是有成交配合的。

留意滙豐（5）中午公佈了遜預期的業績，但股價最終可倒升收盤。另外，可視作港股寒暑表的港交所（388），午後走勢非常吸引，並以接近高位收盤，確實有點轉強訊號；更何況牛熊街貨量極度偏熊，做空比率也急速回升，陰謀論看仍有挾空屠熊誘因，且看會否在長假期前為好友帶來一點喜悅。

教育股是昨天的主角，板塊非常熱鬧，以公佈業績的中教（839）、中匯（382）、宇華（6169）、睿見教育（6068）全都交出不錯的業績增長，相信亦是昨天集體受輪換追捧的原因。但值得注意的是，昨天盤後公佈業績的楓業教育（1317），盈利卻因其他收入受疫情影響減少而倒退，公司取消中期股息更糟，雖然筆者認為是公司個別問題，但對昨天大升的教育板塊或有不良影響。萬州（288）的季績，一如所料在量跌價升的經營環境下，盈利大升逾 8 成。早前多間大行調升評級及目標價，不是無矢放的。至於內銀的業績，低單位數的盈利增長是常態，應是市場預期之內，不作多評了。

至於昨天其他強勢的板塊，大都可在消息面上找到原因。中資券商是受惠於創業版改革的政策利好，半導體則因美國最新的限制指引，令國產公司受追捧。本地零售則是受香港疫情進展良好（連帶昨天，已經連續三天「零確診」）的正面影響。相比之下，筆者寧取內需股，內地在假期或出現報復性消費，至於香港零售，疫情以外還要擔心社會運動的重臨！

2）美股上日市況總結：美股三大指數先升後跌，當中道指下跌 32 點或 0.13%，標指及納指則分別下跌 0.52% 及 1.4%。十年期債息回落至 0.616%。美滙指數回落至 99.96。六月紐約期油微跌至 12.34 美元。恐慌指數 VIX 回升 0.84% 至 33.57，黃金回落至 1722.2 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：受信貸損失激增 4 倍影響，滙豐（5）首季列帳基準稅前利潤挫 48% 至 32 億美元，遜於市場預測中位數 36.7 億美元，集團更預告新冠肺炎將導致全年利潤「大幅下降」。連滙豐香港區業務亦按年倒退 12.5%，但仍貢獻集團近 9 成盈利。

工商銀行（01398）宣布，截至 3 月底止首季業績，股東應佔溢利 844.94 億元（人民幣，下同），按年增長 3.04%，每股盈利 0.24 元。建行（00939）首季純利為 808.6 億元，增 5.1%。其淨利息收益率為 2.19%，較去年收窄 7 點子，但淨利息收入仍較去年同期增長 6.7%，至 1,335 億元。農行（1288）首季賺 641.9 億元，增 4.8%。其不良貸款餘額為 1,966.9 億元，較上年末增加 94.8 億元；不良貸款率則維持去年末水平，報 1.4%；撥備覆蓋率亦較上年末上升 1.16 個百分點至 289.91%。

萬洲（288）公布，今年首季收入按年升 18.9% 至 62.8 億元（美元，下同），經營利潤升 61.3% 至 5.5 億元，撇除生物公允價值的盈利升 80.1% 至 3.5 億元。目前萬洲在美國有 5 個屠宰及肉制品工廠因冠狀病毒疫情而暫時關閉。

楓葉教育（01317）公布截至 2020 年 2 月 29 日止中期業績，股東應佔溢利 2.62 億元（人民幣，下同），同比倒退 7.95%。公司並首次不派中期息。

比亞迪電子（00285）公布，今年首季盈利 6.57 億元（人民幣，下同），按年增長 69.44%，每股盈利 29 分。該公司預期，截至 6 月底止，中期盈利按年增長不少於 2.8 倍；去年同期盈利 5.75 億元。

碧桂園服務（6098）與合富輝煌（733）主席及執行董事扶偉聰訂立一致行動協議，以每股要約價 1.5 元收購合富輝煌 11.87% 股權，較停牌前報 1.4 元溢價 7.14%。

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