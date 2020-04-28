【新光證券】盤前分析    



◆盤勢分析

僅管美國石油商鑽石離海探鑽公司驚傳倒閉，造成國際油價重挫，不過國際股市卻未受影響，因 24 日美股勁揚，加上 27 日道瓊期指大漲，激勵台股開高，在蘋概、高殖利率、實施庫藏股、本周開法說會熱門股發威下，大盤站回 10400 及 10500 點關卡，終場加權指數收在 10567.27 點，漲 219.91 點或 2.13%，成交額 1787.98 億元。OTC 指數收在 133.12 點，漲 1.76 點或 1.34%，成交額 402.9 億元。

27 日台股日線收長紅 K 棒，重返五日及十日均線，9 日 KD 值轉為黃金交叉，日量大逾七成，技術面有明顯進步。籌碼方面，三大法人同步買超，其中外資結束連四日賣超。在各國積極抗疫及挽救經濟下，已陸續有國家見到疫情和緩及國際股市走穩現象，惟油市供大於求、儲油空間不足的問題未解，加上投資人勞動節前可能保守操作，挑戰季線恐有難度，接下來注意本周有多家重量級公司舉辦法說會，此外，包括日本央行 BoJ(週二)、FOMC 及 ECB(週四) 將舉行央行利率決議，也需多加留意，選股方面，首季財報及 4 月營收表現大幅成長公司可波段操作。