【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國多州本週將跟進重啟經濟行列，諸如科羅拉多州、密西西比州、明尼蘇達州、蒙大拿州、田納西州，以及喬治亞州等。週一美股上漲，漲幅介於 1.11 至 1.51％，美股四大指數短期區間震盪整理。外媒報導，新冠危機削弱全球消費需求，破壞 APPLE 亞洲供應鏈，APPLE 打算將 2020 年旗艦 iPhone 量產時程延後一個月。台積電 ADR 上漲 1.48%。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。

（2）均線：支撐為月線（約在 10,160 點）附近，壓力為季線（約在 10,680 點）左右。

（3）技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值大於 50，短線偏多整理。

3. 以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 130 點附近，壓力為 135 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值大於 50，短線偏多但提防拉回。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、記憶體、IC 設計、PA、散熱、通訊元件等。

4. 觀盤重點：觀察台股指數是否能守穩在 10 日線之上並創反彈新高，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、NB / 伺服器、高殖利率、宅經濟概念股。

5. 日本央（銀）行 27 日召開例會當天發布最新決策，為緩解新冠疫情給經濟的沉痛打擊，日銀追隨美歐央行腳步推出無限量化寬鬆（QE），取消收購政府公債的上限壓低借貸成本，激勵日本股匯收高大漲。

6. 知情人士透露，受新冠肺炎疫情導致全球消費者需求減弱，並打亂供應鏈腳步影響，蘋果今年度旗艦版 iPhone 量產時間將延後約一個月。由於該款新機是蘋果首款 5G iPhone，是供應鏈下半年最關鍵的訂單來源，若延後生產恐衝擊 2317 鴻海、4938 和碩、2330 台積電、3008 大立光等供應鏈出貨。

7. 指紋辨識 IC 廠神盾（6462）宣布，光學指紋辨識產品成功打入華為 5G 智慧手機供應鏈，未來將持續積極開拓中國大陸市場，擴大全球版圖。法人指出，神盾目前手中已經握有三星、華為及 Vivo 等一線手機品牌大廠訂單，下半年可望再度拿下 OPPO 訂單，全年光學指紋辨識產品出貨可望再創新高。

8. 全球被動元件積層陶瓷電容（MLCC）龍頭日商村田製作所（Murata）再傳員工染疫，旗下工廠上周第三度停工，儘管昨（27）日已復工，且公司強調庫存充裕不影響供貨，但下游憂心村田屢次無預警停工，不利備料順暢，有意將訂單轉至 2327 國巨、2492 華新科等台廠。

