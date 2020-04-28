經濟學家：即使下半年順利復甦 全球經濟產出損失仍逾6兆美元

根據彭博經濟研究 (Bloomberg Economics) 預估，如果全球經濟在下半年開始復甦，本次新冠肺炎 (COVID-19) 仍將導致全球經濟萎縮 4%。

Tom Orlik 和 Jamie Rush 發布報告稱，經濟正以前所未有的速度及嚴重程度進入低迷，大多數先進經濟體都來到大蕭條以來最糟的表現。與年初的預期相比，產出損失的成本超過 6 兆美元。

報告稱，這一數據還是基於疫情及復甦情況樂觀的假設，在這種條件下，美國 GDP 收縮 6.4%，歐元區 GDP 將收縮 8.1%，日本經濟將收縮 4%，中國也將以史上最慢的速度擴張。

Orlik 和 Rush 指出，下行風險很大。隨著各國政府開始放寬全國範圍內的封鎖措施，第二波感染的風險，可能使收縮幅度擴大到 5.6%。如果刺激措施不足，產出可能驟降 7.2%。

但與 1997 年的亞洲金融危機和 2009 年的全球衰退不同，當前的衝擊不是由經濟和金融的根本失衡造成的。報告認為，這意味著那些已經採取了足夠刺激政策的經濟體，有望迅速復甦。

報告主張，政府應該考慮「過度」的刺激做法，一旦做得太少，可能最終的代價更為昂貴。

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