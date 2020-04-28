中國5G進入大規模實質佈建 泛鴻海集團網通廠領軍 相關概念股火燙

中國加速 5G 基建，三大電信商相繼釋出共 52 萬個 5G 基地台設備訂單，象徵 5G 邁入實質大規模佈建階段，相關概股股及供應鏈今日也獲資金點火，網通族群的台揚 (2314-TW)、台通 (8011-TW)、神準 (3558-TW)，以及散熱族群的泰碩 (3338-TW) 等盤中均帶量攻上漲停，光通訊、PCB 等也表現強勢。

中國三大運營商 5G 無線主設備集採包含 BBU、AAU 等，其中中國移動 5G 二期新建 + 擴容部分共需採購 5G 基地台超過 27 萬個，中國電信與中國聯通採用聯合組網的方式採購 25 萬個 5G 基地台。

鴻海 (2317-TW) 子公司工業富聯 (FII) 看好，隨著 5G 產品將大規模進入商用，將是下半年業績成長動能，泛鴻海集團的網通廠台揚 (2314-TW)、台通 (8011-TW) 今日在資金拉抬下，盤中雙雙亮燈、建漢 (3062-TW) 也同步大漲。

其餘網通廠也多有表態，神準 (3558-TW) 亮燈漲停、交換器大廠智邦 (2345-TW) 也漲逾 8%，盤中來到 212 元，再度改寫歷史新高價。

另外，中興通訊 AAU 主要供應商泰碩，今日盤中登上漲停價位，同族群的雙鴻 (3324-TW)、超眾 (6230-TW)、奇鋐 (3017-TW) 等也聯袂上攻。

其餘如光通訊的統新 (6426-TW)、聯亞 (3081-TW)，PCB 的博智 (8155-TW)、南電 (8046-TW)，頻率元件晶技 (3042-TW) 等也多有表現。