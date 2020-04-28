調查：勞工每月平均加班9天 「白工功德族」上看681萬人

五一勞動節即將到來，根據人力銀行調查指出，過半勞工認為目前工作屬於「上班打卡制、下班責任制」，每月平均加班約 9 天，其中，有高達 74.6% 的勞工透露曾經無酬加班過，換算下來，潛在的「白工功德族」恐怕上看 681 萬人。

在勞動節前夕，yes123 求職網公布最新職場調查，有 19.9% 的勞工自認工作是責任制，完成自己的工作後即可下班；28.8% 認為是非責任制，要算加班費；51.3% 的人則表示，目前工作屬於上班打卡制、下班責任制。

回顧過去一年，有 4 分之 3 的勞工透露曾經無酬加班過，每個月自估平均少領 4876 元加班費；若以全體受僱就業者 912.8 萬人估算，白工功德族恐怕多達 681 萬人。

隨著智慧型手機普及化，加上通訊軟體、社群網站的便利性，上班族在下班後，恐怕得繼續使用手機辦公。調查指出，有高達 90.8% 的上班族，曾在下班後或放假時，繼續透過手機處理公務，平均來說，每個月大概多花 11.9 小時辦公。

yes123 求職網發言人楊宗斌表示，這種變相加班主要來自網路時代下的產物，讓上司們隨時與員工聯絡，詢問、關切工作進度，甚至要求他們處理公務，結果導致惡性循環的「24 小時責任制」。

楊宗斌指出，上班族有時候還導致在下班後，一聽到「叮咚」的訊息提醒聲，立刻神經緊繃，甚至有莫名的恐懼感、幻聽上身。近期防疫期間興起「居家辦公」風潮，提醒資方更應明確區分勞方的上下班時間，避免模糊生活和工作之間的界線。

儘管台灣職場加班文化難以改善，但調查也顯示，透過事業帶來的有形財富，以及親情、愛情與健康帶來的無形財富來衡量，勞工「生活幸福指數」平均分數落在 60.4 分，剛好及格，優於去年的 57.4 分，更創下 7 年以來的新高。