 1

台灣3月失業率連2升 部分工時就業者衝高至26.1萬人反映無薪假衝擊

鉅亨網記者王莞甯 台北
我國3月失業率創4個月高點。(圖：主計總處提供)
我國3月失業率創4個月高點。(圖：主計總處提供)
Tag
台灣失業各國失業率亞洲失業率疫情失業服務業失業人數無薪假人數

受新冠肺炎疫情衝擊經濟環境，主計處今 (22) 日公布我國 3 月失業率來到 3.72%，月升 0.02 個百分點，年增 0.04 個百分點，呈現連 2 月上升態勢，並創 4 個月高點；主計總處進一步說明，就業者周工時也同步減少，工時未達 35 小時者 (部分工時就業者) 達 26 萬 1000 人，月增 3 萬 5000 人，創 2019 年 1 月以來新高。

圖表：主計總處提供。
圖表：主計總處提供。

3 月勞動參與率降至 59.11%，月減 0.05 個百分點，年增 0.05 個百分點，不僅連 4 月下滑，也創去年 6 月以來低點。

主計總處指出，由於業務不振、無法找到工時大於 35 小時的工作等因素，導致工時低於 35 小時的就業人數大增，分析原因是廠商實施無薪假，且不排除疫情對勞動市場的衝擊在 4 月的統計數據中會更明顯。

據主計總處統計，3 月失業人數為 44 萬 5000 人，月增 2000 人或 0.45%，其中，因工作場所業務緊縮或歇業而失業者增加 7000 人，因對原有工作不滿意而失業者及初次尋職失業者則均減少 2000 人，顯示市況不景氣使轉職意願明顯降低，失業原因主要是所屬公司的業務緊縮或歇業。

與去年 3 月相比，失業人數增加 7000 人；而第一季失業人數平均為 44 萬 1000 人，年增 3000 人。

從就業面來看，3 月就業人數 1151 萬 3000 人，月減 1 萬人或 0.09%，其中，服務業部門減 8000 人，高於工業部門減 2000 人，顯示服務業受疫情衝擊較大。

而第一季就業人數平均為 1152 萬 4000 人，月增 4 萬 5000 人或 0.40%。

觀察鄰近主要國家最新失業狀況，南韓 3 月失業率來到 3.8%、香港 4.2%，日本 2 月為 2.4%，而新加坡去年第四季為 2.3%。