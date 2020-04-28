疫情重擊全球經濟 逾5成企業看好U型復甦機率大

新冠肺炎疫情拖累經濟成長動能，根據安永調查，54% 企業認為經濟可望在疫情過後呈現 U 型復甦，38% 則認為會呈現 V 型復甦，第 3 季起可望重拾經濟動能，僅 8% 預測經濟呈現 L 型復甦，必須到 2022 年後才會恢復。

根據安永針對全球超過 2900 名高階主管調查並且發布的「全球資本信心晴雨表」報告，73% 受訪者認為新冠肺炎疫情將導致供應鏈中斷與消費緊縮，並進一步重創全球經濟，而面對疫情引發的斷鏈危機，有 52% 受訪者表示正在著手改變企業配置，41% 則計畫加快自動化投資。

調查發現，49% 的受訪企業認為毛利率會比前兩年更低甚至持平，高達 95% 企業更直言已經做好心理準備，迎接毛利率下降的壓力。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司總經理何淑芬表示，肺炎疫迅速蔓讓企業面臨前所未見的挑戰，讓更企業領導人思考如何調整應對方式，對多數企業而言，疫情雖影響企業價值鏈，但是否大幅影響營收及利潤仍充滿不確定性。

值得注意的是，這波疫情也衝擊外資企業擴張版圖計畫，尤其是歐美企業前進台灣併購案件較去年減少，但仍有 56% 受訪企業認為經濟會在中期復甦，因此未來一年的交易週期積極追求併購的意向未減。

何淑芬分析，疫情爆發與對經濟重大影響並未中斷企業的併購計畫，尤其是企業高層進行重組投資配置及加速轉型，代表著併購將持續強勁。

何淑芬進一步指出，如同後金融危機時期的狀況，在復甦市場中，併購通常能讓企業達成優質收購案，回顧金融海嘯時期，在 2008 到 2012 年期間的併購低迷時期反而危機入市併購的良機，企業可透過併購企業在復甦市場獲得快速成長的優質資產。