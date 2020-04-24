經濟學人智庫：過半企業預期 業績復甦需1-2年

武漢肺炎疫情持續蔓延，對全球經濟和多個產業帶來嚴重衝擊，根據經濟學人智庫 (EIU) 所發表的《全球商業晴雨表》研究報告顯示，企業對全球經濟前景的悲觀看法，更甚於對自己和產業的前景。其中，亞太和歐洲地區企業的對前景最為悲觀。

EIU 的研究主要針對全球 2700 多名高管進行調查，報告中顯示，受訪企業對於未來 3 個月內的全球經濟的情緒指數為 -39.2，其中一些地區更為悲觀，歐洲地區企業的情緒指數為 -40.4，亞太地區則是 -40.4。不過與其他 4 個地區相比，亞太地區企業高管對本國經濟的悲觀程度最低。

與全球經濟相比，高管們似乎對自己的企業組織前景更為樂觀。調查顯示，針對自身所處產業未來 3 個月的情緒指數為 -22.0，對於自身公司的指數則為 -17.8，表明高管們認為，他們在所處產業或自家公司有更大的控制力，或是他們相信，儘管疫情對全球經濟造成衝擊，他們的企業仍可能會取得一些成功。全球高管對營收和獲利的樂觀超出了預期。

不過，有大約 46% 接受調查的高管認為，從疫情爆發到業務恢復，需要一至兩年的時間，其他約 40% 的高管則認為，可以在不到一年的時間裡復甦。另外有 10% 的受訪者認為，至少需要三到五年的時間才能見到復甦。

另一方面，報告中也指出，除了零售業和電子商務產業之外，其他 13 個產業預期營收和獲利均會下跌，其中旅行和旅遊業的營收恐下跌 11.3%，娛樂和媒體業的獲益恐下跌 10.9%。