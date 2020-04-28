〈義隆法說〉首季營業利益年增近5成 轉投資評價干擾 每股賺0.18元

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (28) 日舉辦線上法說會，並公布第 1 季財報，代表本業的營業利益仍有 5.14 億元，年增 48 %，但稅後純益受到認列轉投資旭暉應材 (6698-TW) 評價損失干擾，降到 0.44 億元，季減 95.5%，年減 88.5%，每股稅後純益 0.18 元，寫下 9 年來低點。

義隆第 1 季營收 22.06 億元，季減 18.7%，年增 17.3%，毛利率 47.3%，季增 0.5 個百分點，年增 1.8 個百分點，營益率 23.3%，季增 0.2 個百分點，年增 4.9 個百分點，稅後純益 0.44 億元，季減 95.5%，年減 88.5%，每股稅後純益 0.18 元。

其中，義隆首季業外認列評價損失 4.17 億元，導致純益不如預期，義隆指出，持股旭暉比例 13%，持股張數 8900 張，目前仍無計畫處分持股，且首季認列的評價損失，第 2 季有機會回沖，長期仍看好 OLED 趨勢延續，估評價損失在第 1 季影響應是最大。

義隆觸控產品營收比重 74%、非觸控約 26%；發言人劉代銘指出，除了 MCU(微控制器) 業績較去年同期衰退，其他產品線業績均較去年成長，推升本業表現穩健，營業利益達 5.14 億元，年增 48.1%。