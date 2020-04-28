〈錢櫃重訊〉火災原因待調查 將全額賠償傷者醫療費用

連鎖 KTV 業者錢櫃 (8359-TW) 今 (28) 日召開重大訊息記者會，財務長高心華表示，除了對不幸喪生的死者連續二波發放慰問金共 110 萬元，對於傷者也將全額負責醫藥費，至於造成此次大火的原因則靜待司法調查。

高心華說明，除對不幸罹難的死者家屬發放慰問金，並陸續前往各醫院關心傷者狀況，但時逢防疫期間，醫院管控入院和個資嚴格，無法第一時間掌握傷者名單，但對於已見到的傷者均已發放不等的慰問金，以負責醫療費用。

錢櫃強調將負起全責，傷者的醫療費將全額負責。另一方面，由於錢櫃有投保火險、產險等，高心華表示，目前正與保險公司釐清賠償，不過，無法確定何時會有初步結果。

對於營運面，錢櫃除原本因消防安全問題而停業的 6 家門市外，今日也宣布即日起剩餘 11 家原先營業中的錢櫃門市將暫停營業一周，高心華表示，無法預測將因停業短少多少營收，但坦言，新冠肺炎疫情已對營運有部分衝擊，此次再加上意外事故，恐有影響。

對於本次大火的責任歸屬，錢櫃再次強調責無旁貸、絕不逃避，將以最高的自我要求和誠意面對，期盼不幸罹難者家屬能夠盡早走出傷痛，傷者能早日康復。