IC設計高富 譜瑞-KY帶動整體族群轉大人？

全球股市止跌，台股順勢反彈，進入季線攻防戰，台股上週雖小幅拉回，但 27 日、28 日二日，人氣再度匯聚，疫情利空有漸漸鈍化的跡象，指數將面臨季線反壓蓋頭，個股將強弱分明。

雖然歷經海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，台灣 4 月 26 日再現新冠肺炎 0 確診，且已連續 14 天無本土病例。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中認為，台灣的疫情可能在 6 月前告一個段落。即使如此，這一波在新冠肺炎封城效應下，人類行為已改變，居家辦公、遠端教學成主流趨勢，筆電、路由器等產品出貨同步飆升，目前舉凡 WiFi 相關的產品需求大增下，IC 設計廠都已經開始加大投片量以因應客戶需求。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，我在上周五 (4 月 24 日) 所提及的譜瑞 - KY(4966-TW)，可說是這一次 IC 設計股上漲的領頭羊，也是整體 IC 族群中率先表態者。上周五譜瑞 - KY 拓展 USB Type-C，以 3,750 萬美元併購 USB 控制 IC 廠美商睿思科技，將有助於擴充譜瑞 - KY 的 USB 連接埠，加速譜瑞 - KY 在 USB 4 產品線上的實現，市場也給予正面肯定，股價有進一步再上的空間。

當領頭羊譜瑞 - KY 持續震盪走高時，相關個股當然不寂寞，聯發科 (2454-TW)、力旺(3529-TW)、原相(3227-TW) 、瑞昱(2379-TW) 、立積(4968-TW) 、聚積(3527-TW) 、世芯 - KY(3661-TW) 、致新(8081-TW) 等可望有比價的機會。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，對以下幾檔 IC 個股作分析，給投資人參考：

瑞昱受惠 WiFi 晶片大廠博通、寬騰達出貨暢旺，市場傳出 WiFi 晶片供不應求，將可望引發轉單效應。瑞昱去年每股純益 13.36 元，今年首季合併營收 159.28 億元，年增 24.1％，歷史同期新高。今年的業績成長動能 WiFi、藍牙、交換器晶片、TV 系統單晶片等，預估今年獲利上看 15 元，本益比有拉高空間。

立積目前訂單能見度可望到第三季，近幾個月訂單滿載，第二季業績可望樂觀看待。立積第一季合併營收年增 95.3％，至 8.31 億元，創同期新高。預估立積第二季在 WiFi 射頻前端模組出貨暢旺推動下，第三季訂單持強，未來營運樂觀。

力旺看好今年 5G 智慧型手機及人工智慧物聯網（AIoT），帶動電源管理 IC、OLED 面板驅動 IC、安全硬體核心等三大成長動能，全年營收及獲利有機會挑戰新高。力旺第一季合併營收 4.15 億元，季增率 14.6％，年增率達 5.1％，並創下季度營收歷史新高，表現優於市場預期。

聚積為 LED 驅動 IC，布局 MiniLED 多時，今年正式進入收割期，目前產品良率近 100％，預期估上半年開始放量，因疫情干擾，拉貨需求遞延至下半年放量，預估營運先蹲後跳，下半年營收將較上半年倍數成長。聚積去年每股純益仍達 5.63 元，賺進超過半個股本，擬配發每股現金股利 4.5 元，殖利率 4.8％ 。

當然，還有一些具籌碼優勢的好股，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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