國銀新南向18國首季獲利年減15% 新加坡大幅衰退7成最慘烈

金管會今 (28) 日公布國銀第 1 季的海外獲利情況，國銀在新南向 18 國今 (2020) 年第 1 季稅前盈餘為 26.7 億元，年減 15%，其中，新加坡獲利大幅減少 7 成衰退最多，至於是不是新冠肺炎疫情衝擊，金管會表示需要進一步了解。

根據金管會統計，本國銀行海外分支機構今年第 1 季在新南向 18 國整體獲利達 26.7 億元，較去年同期的 31.5 億元，減少 15%。

若從國別來看，新加坡首季僅賺 2.5 億元，較去年同期大舉減少 6.4 億元占最多，年衰退幅度高達 7 成；越南首季獲利 7.4 億元，年減 8.7 億元，雖然較去年衰退幅度也有 15%，不過是新南向國家中絕對獲利第二高者；除了上述兩國，其餘 16 個國家則都較去年成長，柬埔寨今年前 3 月獲利 7.9 億元，較去年同期增加 39%，成為最賺錢的新南向市場。

隨著新冠肺炎疫情來勢洶洶，外界關注國銀在新南向國家的獲利衰退是否與疫情有關，銀行局指出，由於新南向國家受疫情影響的程度不同，可能要進一步了解，從國家別來做分析。

統計也指出，國銀在新南向國家設立的據點共 226 處，今年 3 月底新南向曝險總額為 1 兆 7327 億元，年減 12%，其中授信總額 1 兆 1147 億元，年減 11%，而投資總額 6180 億元，年增 14%。

此外，政府近年來積極推動新南向政策，金管會今年核准 3 家銀行申設辦事處，包括北富銀、合庫銀、兆豐銀；目前尚有 7 件正在審核中，包括 2 家申設泰國曼谷代表人辦事處、1 家申設柬埔寨金邊分行支行、1 加申設越南河靜分行、1 家申設越南胡志明代表人辦事處、1 家印尼雅加達代表人辦事處、1 家新加坡分行。