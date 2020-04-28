〈台郡法說〉Q2產值平板、筆電訂單帶動 估可望雙位數成長

台郡 (6269-TW) 今 (28) 日召開線上法說，由財務長熊雅士指出，台郡 3 月產能利用率已達 70%，第 2 季平板、筆電相關客戶訂單持續上揚，估整季產值將較上一季及去年同期成長雙位數。

熊雅士表示，台郡今年資本支出估達 32 億元，持平 2019 年，第 1 季已投入 3.6 億元，而高雄合發新廠也將在第 4 季進行移入設備進行量產前的準備，已確定趕不上第 3 季傳統旺季需求。

不過，台郡認為，今年新冠疫情擴散下，年度新機種零組件產銷分配、時程都未明朗，不過台郡量產前測試仍將按照公司既定進度進行，並聽從客戶指示。

台郡今年第 1 季營收 46.03 億元，毛利率 20.5%，季減 10.5 個百分點，年增 9.1 個百分點，稅後純益 3.68 億元季減 77.7%，年增 2.2 倍，每股純益為 1.12 元。

熊雅士指出，台郡今年第 1 季雖然產能利用率下降，但受惠 MPI 軟板天線出貨，帶動較佳的毛利率，第 1 季手機出貨占比中，新機占 75-80%，受惠新料號出貨帶動獲利成長，展望第 2 季，平板、筆電等客戶訂單明顯上升中。

至於手機產品，熊雅士指出，今年 3 月客戶推新手機，台郡是供應鏈主要成員之一，不過坦言新冠炎疫情對今年下半年市場的影響性，目前無法估計。