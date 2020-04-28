賣斷生物相似藥+CDMO新客戶 永昕全年拚轉盈

永昕生醫 (4726-TW) 今 (28) 日宣布，旗下生物相似藥 LusiNex 以賣斷的方式，將與歐洲生物藥公司簽訂資產銷售合約，總合約金 1650 萬美元 (約新台幣 5 億元)，預計今年可認列一半金額，此外，CDMO(委託開發製造服務) 上半年會再接獲 2 個新客戶，估今年全年有機會轉盈。

總經理陳佩君表示，永昕將以 1650 萬美元轉讓 LusiNex 的細胞株庫、CMC (化學、製造與管制) 技術、智慧財產權及臨床試驗結果等，給予歐洲生物藥公司；永昕目前已取得議約金 200 萬美元，後續將再取得簽約金 300 萬美元，今年可認列逾 800 萬美元。

永昕近年調整營運策略，由於過去朝多元化領域發展造成資源不足，因此轉型成 CDMO(委託開發製造服務) 公司，打造一站式服務，陳佩君指出，除既有客戶外，預計今年第 2 季將會有 2 個新客戶加入，可望添營運新動能。法人認為，生物相似藥啟動授權銷售、CDMO 有新進展，今年全年可望轉虧為盈。

永昕去年營收 3.91 億元，年增 84.86%；稅後虧損 2.18 億元，虧損較前年收斂，每股虧損 1.74 元。