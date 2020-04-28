鼎炫Q1純益8738萬元 創歷年同期新高 EPS 1.74元

衡器暨專業 EMI 材料廠鼎炫 - KY(8499-TW) 今 (28) 日通過今年首季財報，稅後純益 8738 萬元，年增 26%，創歷年同期新高，每股純益 1.74 元。

鼎炫董事會也通過子公司隆揚電子 (昆山) 申請在中國大陸掛牌交易案，且為了規劃掛牌事宜，鼎炫預計將減少持股隆揚比例，估將從 100% 降到 75% 以下。

鼎炫主管指出，隆揚募資取得的資金，將用來可加速擴張材料事業行銷及業務，並持續投入新材料研究與開發，引進高端研發人才，為公司帶來新的收入及利潤成長，上市也可搭建獨立融資平台，多元籌資管道，因應集團未來營運資金、資本支出需求。

隆揚在陸股上市案尚待鼎炫股東會通過，且目前尚未送件，送件時點及申請期間長短具有不確定及不可預測性，鼎炫將視環境及條件進行調整。

鼎炫今年第 1 季合併營收為 3.49 億元，年減 12%，毛利率 49.65%，季增 2.58 個百分點，年增 9.05 個百分點，稅後純益 8738 萬元，年增 26%，創歷年同期新高，每股純益 1.74 元。

鼎炫去年稅後純益 4.17 億元，年增 2.03%，每股純益 8.14 元，擬配 5 元現金股利。