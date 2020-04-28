中信金奪CSR獎三大獎 為金融業大贏家

中信金控 (2891-TW) 長期落實企業永續發展，積極精進環境、社會與治理（Environment, Social and Governance，ESG）各面向作為，榮獲 2020 年第 16 屆《遠見雜誌》CSR 企業社會責任獎「年度大調查─金融保險業組」楷模獎，以及傑出方案「公益推動組」、「教育推廣組」雙首獎，總計勇奪三項大獎，為本屆獲獎最多的金融業者。

2020 年第 16 屆《遠見雜誌》CSR 企業社會責任獎於今 (28) 日舉行頒獎典禮，由遠見天下文化事業群創辦人高希均頒獎，中國信託金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑、中信文教基金會董事長馮寄台出席受獎。

《遠見雜誌》CSR 獎競爭激烈，今年參賽總件數達 188 件，歷經兩階段評選，中信金控脫穎而出，榮獲三項大獎肯定，評審團認為中信金控近年來持續強化公司治理，因應潮流趨勢，增加綠色投資與融資，響應普惠金融，打造數據經濟以及場景化金融服務，同時積極參與國際評比進行自我檢核，為獲獎關鍵。

為落實企業永續作為，中信金控今年 3 月新設「企業永續辦公室」，直隸金控總經理，亦響應相關國際倡議，金控旗下子公司中信銀行去年底自願遵循聯合國「責任銀行原則」（PRB）、中信金控今年 4 月簽署支持「氣候相關財務揭露建議」（TCFD），金控旗下另一家子公司台灣人壽在 ESG 推進上也不遺餘力，除了呼應保險產品的長照公益獲得多方肯定外，今年已導入「責任投資原則」（PRI）和「永續保險原則」（PSI）接軌國際，預計今年底將公布 PRI 和 PSI 的報告書，期許以金融業的角色，將 ESG 面向融入日常營運之中，強化永續經營相關業務發展。

中信金控繼 2018 年後，再度囊括「公益推動組」及「教育推廣組」雙首獎榮譽，中信金控行政長暨中信慈善基金會執行長高人傑特別介紹榮獲「公益推動組」首獎的「信扶專案—臺灣金融業首創微型貸款創新脫貧方案」，此方案推行近 10 年，為中信慈善基金會董事長辜仲諒與 2006 年諾貝爾和平獎得主穆罕默德 ‧ 尤努斯（Muhammad Yunus）博士會談後，打造出專屬於臺灣經濟弱勢家庭的微型貸款，整合中國信託銀行及金控旗下各子公司資源，與中小企業信用保證基金共同推動，透過低利貸款輔導弱勢家長創業，進而改善其家庭經濟、穩定收入，幫助弱勢家庭有機會翻轉人生。

受到新冠肺炎疫情影響，中信慈善基金會統計，約有三成參與「信扶專案」的創業家長受到影響，以餐飲、小吃業影響最大，但危機就是轉機，中國信託將持續與弱勢家庭攜手度過難關。值得一提的是，「信扶專案」執行 9 年來，已改善逾 2000 位家長的生活模式，總貸款金額突破新臺幣 1.48 億元，成功幫助 389 位信扶家長成功創業，創造超過新臺幣 1.38 億元產值。

另一方面，「LOVE & ARTS 夢想 + 圓夢工程」方案則獲得「教育推廣組」首獎，本方案 2017 年啟動至今，攜手各領域「藝術導師」深入偏鄉，透過半年以上深度藝術教育課程，幫助更多偏鄉學子開啟視野、建立自信，最終站上圓夢舞臺。中信文教基金會董事長馮寄台表示，推動藝文公益的過程中，中信文教基金會發現偏鄉孩子面對的不僅是經濟的貧窮，更是夢想的貧窮。三年來，中信文教基金會走遍藝術教育資源最缺乏的東臺灣，獲得許多來自官方、民間及在地力量的支持，深深感動每一位夥伴的無私奉獻，在微小處成就偉大。

《遠見雜誌》CSR 獎自 2005 年舉辦，為全球華人媒體最早推動的 CSR 評鑑調查，今年各企業競爭十分激烈，獲獎率僅 14.8%，中信金控歷屆以來四度榮獲「年度大調查」殊榮、二度獲得「傑出方案」雙首獎的肯定，展現中信金控落實企業社會責任，精進公司治理制度與因應國際倡議趨勢等作為，獲得各界高度認同。