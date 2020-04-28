〈聯發科法說〉5G晶片放量 Q2營收季增上看10% 毛利率高標衝44%

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，展望第 2 季，執行長蔡力行表示，5G 手機晶片天璣 800 系列開始放量出貨，本季營收估達 621 至 669 億元，季增 2-10%，年增 1-9%，毛利率則估達 41%-44%，高標有機會優於上季 43.1%，挑戰改寫 20 季來高點。

從財測數字來看，聯發科第 2 季儘管受疫情影響，營收低標仍有 621 億元，可望創 4 年來同期新高，且展望全年，聯發科持續維持第 1 季釋出的看法，估全年營收仍可較去年成長。

蔡力行表示，聯發科天璣 1000 系列切入中系高階手機供應鏈，已在第 1 季出貨，而瞄準中階市場的天璣 800 系列第 2 季開始放量，推升整季行動運算平台業績優上季，且 5G 晶片毛利率優於公司平均，有助整體公司毛利率維持高檔。

成長型產品方面，受惠遠距教學、居家工作等趨勢帶動，WiFi 路由器、筆電需求增加，加上提供次世代遊戲機的 ASIC(客製化晶片) 開始出貨，相關業績可望重返成長軌道。

智慧家庭方面，由於電視晶片客戶上季提前拉貨，加上近期全球運動賽事延後，第 2 季拉貨力道趨緩，業績保守看待，期望下半年恢復成長動能。

蔡力行指出，疫情為短期帶來不確定性，但全年來看，聯發科受惠 5G 手機晶片成長，加上三大產品線均衡發展，疫情影響皆在可控範圍內，對全年營運仍正向。

聯發科第 1 季營收以行動運算平台為主，比重達 37-42%，成長型產品 30-35%，智慧家庭 26-31%。