十銓Q1毛利率創高 營運轉盈 每股賺2.28元

記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 今 (28) 日公布首季財報，受惠庫存回補及宅經濟需求推升，SSD 與電競產品出貨大增，毛利率創單季新高，單季稅後純益達 1.51 億元，較上季轉盈，年增 2.64 倍，每股純益 2.28 元，賺贏去年全年，營運淡季不淡。

十銓第 1 季營收 15.46 億元，季減 16.57%，年減 8.62%，毛利率 18.26%，季增 11.93 個百分點，年增 11.48 個百分點，營益率 11.87%，較上季轉正，年增 9.32 個百分點；稅後純益 1.51 億元，較上季轉盈，年增 2.64 倍，每股純益 2.28 元。

十銓表示，第 1 季品牌 DRAM 營收占比 34%、Flash 產品 23%，代工及客製化工控 / SI 15%，電競、行動週邊等策略性產品佔 28%。相較去年同期，Flash 及策略性產品占比明顯提升，將透過產品結構調整及彈性的營銷策略，鞏固產品市占率。

展望本季，十銓表示，新冠肺炎對全球造成衝擊，短期消費市場信心受疫情帶來的風險與不確定性影響，惟疫情衍生的醫療設備需求，及 5G 建設、邊緣運算、資料中心需求加速建置，仍正向看待記憶體產業中長期發展。

不過，十銓也說，短期將視市場需求調節原物料庫存，加強工控 DRAM 和 NAND Flash 事業群發展，著眼資料中心伺服器、自駕車車載電腦與醫用設備整合開發，把握疫情帶來的市場轉機。