罰不怕 醫療口罩管制上路3個月共攔截近40萬片違規攜帶

因應新冠肺炎疫情，政府自 1 月 24 日起實施醫療口罩出口禁令，根據關務署統計，截至 4 月 24 日止，海關共查獲近 40 萬片違規出口醫用口罩，其中 4 月就有一批 13 萬片口罩企圖運往香港遭海關攔截，除根據規定予以沒入外，也將調查口罩貨源，追究是否有刑責問題。

根據關務署統計，自口罩實施出口管制以來，海關共查獲 31461 片旅客違規攜帶出境的管制類口罩，而透過郵包、快遞違規攜帶出口的口罩也有 365847 片，也就是說，管制出口以來，短短 3 個月就查獲近 40 萬片違規攜帶出境的醫用口罩。

官員表示，4 月時就曾查獲一起高達 13 萬片的口罩防護墊走私案，儘管是口罩防護墊，而非管制類的醫療口罩，但因口罩具有耳掛所以仍被視為違規出口查扣，日前還查獲 3093 片醫療口罩意圖運往韓國，也全遭海關攔下。

官員提醒，這種大量運送口罩出境已形同走私，海關將移送交由調查局與國貿局共同調查，不排除可能涉及走私，呼籲民眾不要以身試法。

為因應新冠肺炎防疫需求，政府自 1 月 24 日起下令禁止具防護作用的醫

療口罩與 N95 出口，並隨著疫情走勢進行滾動式調整，目前醫療口罩出口禁令一路延長至 6 月底，換言之，6 月底前民眾一次最多只能攜帶 250 片醫療口罩出境，如欲寄送口罩給海外親友，收件人也僅限於配偶或二等親，且每 2 個月最多以不超過 30 片為限。