〈疫情衝擊紡織業〉愛迪達示警Q2營收掉4成 台廠供應鏈警戒訂單展望不同調

愛迪達 (Adidas) 示警第二季營收恐衰退 40%，短纖布供應商冠星 - KY(4439-TW) 坦言，的確感受到客戶訂單遞延；不過羽絨衣成衣代工廠廣越 (4438-TW) 則認為，愛迪達全年訂單年增二成，仍維持先前展望看法。

愛迪達第一季營收年減 19%、營業利益、稅後純益均年減超過 90% 以上，且因疫情衝擊，全球近四分之三門市仍關閉，預計 6 月底才能全數恢復，第二季業績估年減 40%。

愛迪達是台許多紡織廠的重要客戶之一，冠星 - KY 營收結構中，愛迪達就約高達 6 成，公司坦言，客戶雖然沒有取消訂單，但要求延後出貨，是否影響下半年訂單，還得等 5 月跟客戶確認才會較為明朗，預計第二季將是谷底，下半年隨著客戶各地門市逐漸恢復正常，全年獲利仍力拚一個股本。

廣越最大的客戶也是愛迪達，營收占比 25%，廣越表示，目前還是維持先前法說看法，客戶訂單成長二成目標不變，不過整體營收估年減 10%，在「衝價不衝量」的情況下，全年獲利還是有機會成長。

另一個紡織大廠儒鴻 (1476-TW) 同樣也供貨愛迪達布料產品，但營收占比不高，法人認為，對業績造成影響有限。