〈義隆法說〉無畏疫情訂單能見度高 Q2觸控板業績估可季增逾8成 下半年展望正向

觸控板大廠義隆 (2458-TW) 今 (28) 日舉辦法說會，展望第 2 季，董事長葉儀皓指出，由於遠距教學、居家辦公推升筆電需求，訂單能見度高，預計第 2 季營收占比最高的觸控板出貨將季增 8 成，下半年營運也正向看，法人估義隆第 2 季業績將可繳出季增、年增雙增表現。

義隆電處長劉代銘表示，訂單能見度可看至第 2 季底，出貨來看，觸控板估將季增 7-8 成、指紋辨識季增 4-5 成，指向裝置與觸控螢幕 IC 則季增 2-4 成，MCU(微控制器) 季增 5-10%，全產品線出貨全面向上，成為本波防疫下的主要受惠廠商。

義隆營收以觸控板為主，比重約 5 成，全球市占率也高達 5 成，囊括美系、中系、台系等一線筆電大廠，劉代銘看好，由於每台筆電均配備觸控板，在在家商機帶動下，觸控板需求大幅成長，尤其是教育專案相關筆電，訂單更已看至第 3 季。

指紋辨識方面，筆電大廠採用的意願越來越高，產品成長趨勢沒有改變，預計今年指紋辨識在筆電的滲透率可達 2 成以上，甚至 3 成，較去年大增約 10 個百分點。

展望下半年，劉代銘認為，上半年出貨產品仍以現有機種販售，新研發的機種會遞延至下半年問世，加上傳統旺季，對下半年營運持正向看法。

義隆營收則是以觸控板為主要來源，比重達 5 成，觸控螢幕為 2 成，Point Stick(指向裝置)、MCU 與指紋辨識等其他各 1 成。