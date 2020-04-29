〈財報前瞻〉疫情期增聘17.5萬人 分析師料亞馬遜Q1相當強勁

分析師認為，在新冠病毒 (COVID-19) 大流行之後，亞馬遜 (AMZN-US) 大舉招聘，這意味著這家電商巨擘第一季財報結果將表現強勁。

亞馬遜預計 4 月 30 日盤後公布第一季財報。

亞馬遜 3 月 16 日宣布再增聘 10 萬員工，在達成招聘目標後，4 月 13 日又宣布將再招聘 7.5 萬人。

Oppenheimer 分析師估計，每一位新聘人員代表季度網路銷售額增加 7.5 萬美元。

「我們看到營收增長，證據就是亞馬遜招聘 17.5 萬人來對應不斷增加的需求，以及因為物流網路緊繃，暫停了第三方非自營商品 (寄倉商品) 物流配送服務。」

Oppenheimer 認為，在 Target (TGT-US) 業務更新消息中看得到有利亞馬遜之處，即 Target 本季迄今網路銷售額增加 100%。

「我們認為，新冠病毒的衝擊加速大眾轉向電商購物 (美國電商銷售占零售銷售總額 12%)，而亞馬遜有良好定位能持續提高市佔率。」

Oppenheimer 給予 Amazon 股票評級為「優於大盤」，目標價自 2400 美元提高至 2700 美元。

SunTrust Robinson Humphrey 分析師也將亞馬遜的目標價自 2450 美元調升至 2770 美元。

「我們預期亞馬遜營收非常強勁，因其在電商居領導地位且在 COVID-19 的推動下，消費者購物行為從實體商店購物大量轉變為網路消費。」

「雖然上行空間可能已有一些反映在價格上，但我們相信市場仍低估了亞馬遜在這兩大長期成長的產業上的主宰地位，亦即電商和雲端，以及在網路廣告上的新興地位。」

COVID-19 對多數零售商業務造成不利，例如梅西百貨 (M-US)、J.C. Penney (JCP-US)，但 SunTrust 認為這回疫情大流行為網路零售商帶來一些利多。

「雖然我們預期這些需求某程度是暫時的，但也相信這次事件會培育新客戶的購物習慣，並加速線下購物轉為線上購物。」

「以 COVID-19 來說，我們認為亞馬遜約在美國整體網路零售總額的市占約 1/3，我們相信疫情結束後，消費行為加速轉向線上、亞馬遜市佔率提高等，這些應可讓亞馬遜多年財務表現強勁。」

然而，SunTrust 提到，由於疫情影響，失業人數上升且消費者信心受挫造成消費者支出疲弱，這點可能會對亞馬遜不利。

亞馬遜過去一年上漲 19.1%，同期 Amplify 網路零售 ETF 上漲 3.7%，且 S&P 500 指數下降 2%。